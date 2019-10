Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap di di Rai1 per la prima settimana di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019 su Rai1 alle 15.30.

A casa Conti, marito e moglie ripensano alla scena a cui hanno assistito tra Riccardo e Nicoletta. A colazione, i Cattaneo commentano l'atteggiamento strano della figlia. In mattinata, Vittorio annuncia alle Veneri che saranno loro le protagoniste del filmato promozionale del Paradiso delle Signore. Intanto, Adelaide e Umberto tramano per allontanare la Brancia da Gualtiero Mairan, il suo fido contabile, Marta confessa a Riccardo di averlo visto baciarsi con Nicoletta mentre Cesare inizia a sospettare della moglie. La proprietaria di casa dà ad Angela un ultimatum per il pagamento dell’affitto.

Cesare ha le prove che i suoi sospetti su Nicoletta sono fondati e intanto Riccardo, con l'aiuto di Cosimo, che conosce l 'Arcivescovo, cerca di far annullare il matrimonio della sua ex fidanzata. Nell'atelier, Agnese e Gabriella lavorano per creare i modelli da abbinare al sogno di ciascuna venere. In caffetteria, Marta conosce per caso Elsa, la regista che Vittorio ha chiamato per girare il video promozionale per il Paradiso. Angela, per ottenere i soldi dell’affitto, accetta di essere coinvolta da Adelaide nel piano contro il contabile della Brancia; un vecchio nemico di Marcello, però, deruba la ragazza.

Colazione a casa Barbieri. Angela accusa il fratello per l'aggressione subita la sera precedente e Marcello affronta lo scagnozzo che l'ha derubata per colpa sua, ma resta ferito e viene medicato da Roberta in caffetteria. Al Paradiso è iniziata un'altra giornata: nell'atelier, sulla scia di un commento di Agnese, in presenza di Marta oltre che di Gabriella, si apre una discussione sulla difficoltà delle donne di conciliare casa e lavoro. E mentre fervono i preparativi per girare il filmato pubblicitario nel grande magazzino, Vittorio scopre che Riccardo ha preparato un contratto in esclusiva con Cosimo a sua insaputa e di Luciano.

Marcello tenta di risolvere a modo suo i problemi con la padrona di casa. Cosimo e Gabriella sono sempre più vicini e Agnese non perde occasione per controllarli. Nicoletta parla a Roberta dei suoi sentimenti verso Riccardo ma, quando torna a casa, Cesare le da una notizia che la lascia sconvolta. Umberto ha trovato il modo per mettere fuori gioco l’amministratore del patrimonio delle Brancia. Dopo che Nicoletta ha informato Riccardo della sua improvvisa partenza per seguire Cesare, Silvia e Luciano le rivelano di essere a conoscenza dei suoi incontri segreti con Guarnieri, ma lei nega.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1