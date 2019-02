Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2019 su Rai1 alle 15.30.

Vittorio da indicazioni a Clelia e le Veneri sul jingle commissionato per il Paradiso Market, intanto Lisa è curiosa riguardo al motivo dell'assenza di Marta. Umberto comunica ai figli e alla cognata dell'imminente trasferimento di Andreina a Villa Guarnieri, ma Adelaide si oppone.

Gabriella, colpita da una brutta influenza, riceve le cure di Agnese e Salvatore. Nicoletta scrive nel suo diario i suoi pensieri più segreti. Nel frattempo che la povera Gabriella è costretta a letto a causa dell’influenza, si ammala anche Dora. Nicoletta, preda dei sensi di colpa, racconta a Roberta che Riccardo l’ha baciata, nel frattempo il Guarnieri Junior va per la prima volta dall'analista, il dottor Tomei.

Luciano resta piacevolmente sorpreso dalla proposta di Federico a Vittorio per migliorare il progetto del Paradiso Market. Lisa Conterno si mette a disposizione per supplire alla mancanza di personale, in molti sono infatti stati colpiti dall'influenza. Nicoletta, avanti con la gravidanza, non entra più nei vestiti; Silvia si preoccupa di farglieli sistemare da Agnese.

In attesa dell'arrivo a Villa Guarnieri di Andreina, Umberto progetta modifiche alla villa, ma ha un faccia a faccia con Adelaide che minaccia il cognato di non assicuragli più il suo sostegno negli affari. Marta scopre attraverso Riccardo del litigio tra padre e zia e così affronta Andreina. Lisa è ormai una figura importante per il Paradiso. Tina cerca di scoprire di più da Vittorio riguardo a Sandro Recalcati.

Umberto mostra ad Andreina le novità pensate per Villa Guarnieri. Adelaide intanto, ha un incidente nella serra. Al Paradiso delle signore, Oscar convince Irene a tenere sottocchio i movimenti di Clelia, ma Roberta scopre tutto e si mette in mezzo. A casa Amato è ospite la madre di Elena, da poco arrivata a Milano con lo scopo di riportare la figlia in Sicilia. Luciano organizza la fuga di Clelia. Adelaide, consigliata da Luca, cambia strategia con Andreina e coinvolge anche Antonio. Clelia svela il suo segreto a Roberta. Al Paradiso, Federico e Marta iniziano a collaborare, intanto Lisa sembra essersi ormai ambientata.