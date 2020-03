Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2020

Anticipazioni TV

Ecco cosa accadrà nelle puntate della soap di Rai1 del periodo a cavallo tra marzo e aprile.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2020 su Rai1 alle 15.40.

Salvatore scopre che Gabriella, bloccata da una brutta influenza in albergo, ha avvertito solo Roberta che sarebbe tornata la mattina presto da Parigi. I Cattaneo, invece, sono alla ricerca di fondi per l'operazione di Federico e non è facile trovare la somma necessaria. Al Paradiso intanto è il primo giorno di prova come Venere per Laura Parisi, che dimostra di saper conquistare la simpatia delle altre ragazze.

Silvia e Luciano non sanno come fare a trovare i soldi per il delicato intervento cui si dovrà sottoporre il figlio. Gabriella, stanca dei litigi di coppia e della gelosia di Salvatore, gli chiede una pausa di riflessione; Agnese, invece, sperava tanto che i due fidanzati facessero pace, è preoccupata e si sfoga con Armando. Al Paradiso, Laura, la Venere in prova per una settimana, inizia a conoscere meglio le sue colleghe. Nel frattempo Marta viene a sapere da Camilla, una sua ex compagna di scuola, sposata e incinta di pochi mesi, di una cura per la fertilità e vuole provarla, ma Vittorio è contrario. Intanto la zia Ernesta, che dopo il malore è stata accolta in casa Cattaneo, decide di finanziare lei stessa l'operazione di Federico.

I Cattaneo si svegliano con la speranza di aver trovato i fondi per l'operazione di Federico. A Villa Guarnieri, Adelaide chiede a Riccardo di farle da testimone alle nozze, ma alla richiesta di portare Angela al matrimonio, la zia reagisce male; ne approfitta Achille che, avendo assistito allo scontro tra i due, insinua nella Contessa il dubbio che il nipote non sia affidabile per la gestione del suo patrimonio. Al Paradiso, intanto, Clelia mette alla prova Laura sul suo punto debole, ma Roberta la conforta garantendo alla collega il proprio aiuto. Salvatore mal sopporta la distanza da Gabriella a cui, nel frattempo, si è dichiarato Cosimo.

Luciano scopre che Ernesta è stata vittima di una truffa, dunque i soldi per l’operazione sono stati rubati. Gabriella fa vedere alle Veneri un articolo francese con tanto di foto che ritrae lei e Cosimo. Umberto chiede ad Adelaide di non fare mosse azzardate e di riflettere prima di privare Riccardo della procura. Salvatore affronta Cosimo e, furioso di gelosia, gli tira un pugno. Luciano, alla ricerca del denaro necessario per l’operazione di Federico, si rivolge a uno strozzino; Silvia chiede a Clelia di aiutarla a fermarlo!

Silvia promette a Clelia che sarà lei stessa, costi quel che costi, a trovare i soldi necessari all’operazione del figlio, ma prega la rivale di fare di tutto per evitare che Luciano si rivolga davvero a uno strozzino. Laura viene definitivamente assunta al Paradiso. In caffetteria si parla dello scontro tra Salvatore e Cosimo: Marcello difende il suo socio e amico, convinto che abbia agito da uomo. Marta è riuscita a procurarsi il medicinale che cura la sterilità e inizia ad assumerlo all’insaputa del consorte…

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.