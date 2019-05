Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019 su Rai1 alle 15.40.

Lunedì 3 giugno 2019: Luca Spinelli è stato riconosciuto da Elio Sermoneta, un suo amico di infanzia, che cerca di convincerlo a desistere dal suo obiettivo di vendetta contro i Guarnieri. Umberto e Adelaide intanto vorrebbero scoprire i reali motivi della generosa donazione di Luca. Nicoletta cede a Riccardo, ma suo padre Luciano continua a non fidarsi del ragazzo. Tina è sempre più in difficoltà a causa della situazione con la madre ma Vittorio le darà una mano.

Martedì 4 giugno 2019: Umberto crede che Luca Spinelli si sia invaghito di Marta e prega la figlia di occuparsi della Fondazione dedicata alla memoria della madre. Adelaide capisce che non è Marta l’oggetto delle attenzioni di Luca bensì lei. Marta coinvolge le Veneri in una nuova campagna pubblicitaria per Il Paradiso delle Signore, che porterà il grande magazzino in giro per Milano.

Mercoledì 5 giugno 2019: Antonio Amato cerca una casa dope poter vivere con la sua fidanzata Elena, una volta che sarà arrivata dalla Sicilia. La loro è una relazione difficile: i genitori della ragazza non danno il loro consenso al loro matrimonio. Umberto assolda un investigatore privato per scoprire cosa nasconda Luca Spinellimentre Marta è indecisa se accettare o meno di dirigere la Fondazione dedicata alla memoria della madre. La giovane sa che questo impiego le impedirebbe di dedicarsi al Paradiso, come desidera.

Giovedì 6 giugno 2019: Antonio non rivela ad Agnese di essere stato licenziato ma sa che senza un lavoro, il suo sogno di far arrivare Elena svanirà. Nicoletta racconta bugie a Clelia e ai genitori per trascorrere un pomeriggio magico insieme a Riccardo. Il ragazzo intanto mostra un lato nascosto del suo carattere che finisce per dare alla Cattaneo molte più certezze. Vittorio preleva del denaro dal fondo-cassa del Paradiso per aiutare Andreina.

Venerdì 7 giugno 2019: Luciano non sa se permette o meno a Nicoletta di incontrare ancora Riccardo. Il ragioniere sa che questa decisione potrebbe costargli il buon rapporto che ha con la figlia.Clelia resta colpita dalla vicenda di una cliente, che le ricorda traumatiche situazioni del passato mentre Vittorio riceve una chiamata allarmante dalla polizia: è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna. sarà quello di Andreina?