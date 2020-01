Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap di Rai1 per la prima settimana di febbraio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020 su Rai1 alle 15.30.

A Casa Conti si ascolta la radio che parla dell'imminente Festival di Sanremo mentre Salvatore e Marcello pensano di noleggiare un televisore da mettere in caffetteria, a disposizione dei clienti che vorranno guardarlo. Angela viene assunta come Venere al Paradiso, in prova per due settimane retribuite. Tra Adelaide e Achille, intanto, sta nascendo una certa complicità che Umberto sembra soffrire particolarmente.

Roberta confida a Gabriella e ad Angela di voler incoraggiare Federico affinché riprenda a lavorare al suo romanzo. Clelia annuncia alle Veneri che per la finale di Sanremo, il Paradiso organizzerà la serata aperta a tutti come l'anno precedente. In caffetteria, intanto, i due soci discutono sul noleggio del televisore e Marcello coinvolge nell'iniziativa anche la starlette dei fotoromanzi da cui sembra molto preso al punto che Roberta si scopre gelosa di lui.

Luciano invita Armando a cena per vedere il Festival di Sanremo. Intanto l'iniziativa di Salvatore e Marcello di coinvolgere la clientela a guardare la manifestazione canora in caffetteria si è rivelata un flop ma Vittorio ha un'idea per aiutare i due ragazzi e allo stesso tempo sponsorizzare il Paradiso. Adelaide affronta Umberto e Riccardo, dopo aver capito che, con la proposta di un investimento relativo ai giacimenti di gas nell'Adriatico, il nipote vuole aiutare il padre. Armando decide di andare dai Cattaneo dove è invitata anche Agnese e a fine serata, inaspettatamente, i due si ritrovano più vicini di quanto potessero immaginare...

Il negozio ha appena aperto; Marcello e Salvatore si presentano con due biglietti per Sanremo da donare a Marta e Vittorio, riconoscenti dei tanti favori fatti, compreso mandare clienti alla caffetteria con una promozione. Intanto Agnese e Armando si sono avvicinati molto. Roberta assiste ad un bacio tra Marcello e Lorena. Silvia sembra sconvolta, ma non rivela il motivo del suo turbamento neppure a Luciano. L'unico a con cui si confesserà sarà Don Saverio, al quale racconterà la reale causa del suo stato d'animo.

Agnese ringrazia Armando per l'aiuto che dà alla sua famiglia ma poi, quando la donna scopre che il magazziniere ha ricevuto una missiva con delle informazioni sul marito Giuseppe, non è affatto contenta. Marta rivela a Vittorio che potrebbe essere di nuovo incinta. Marcello e Roberta si trovano per caso a riflettere sulla loro relazione, ma la donna sembra aver messo da parte quello che è accaduto tra loro.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.