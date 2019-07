Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le repliche della soap di Rai 1 per la settimana a cavallo tra luglio e agosto.

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019 su Rai1 alle 15.30. Ricordiamo che si tratta di repliche.

Lunedì 29 luglio: La famiglia Amato è in allarme a causa della scomparsa di Agnese. Nicoletta chiude definitivamente con Riccardo e il ragazzo ne rimane ferito più di quanto si aspettasse. Umberto scopre le sue carte con Andreina: in cambio della libertà dovrà cedergli il Paradiso delle Signore.

Martedì 30 luglio: Dopo la rottura tra Riccardo e Nicoletta, Adelaide decide di intervenire personalmente e organizza un incontro con Silvia Cattaneo. Marta, consapevole di non riuscire a dimenticare Vittorio, decide di prendere le distanze da Luca. Agnese rivela finalmente ai figli la verità sulla fuga del padre.

Mercoledì 31 luglio 2019: Andreina nasconde a Vittorio l’offerta che le ha fatto Umberto Guarnieri. Intanto Marta riceve un’allettante proposta di lavoro da parte di un editore, che la porta a scontrarsi duramente con Conti, il quale non riesce ad accettare l’idea che la ragazza possa lasciare il negozio.

Giovedì 1 luglio 2019: Antonio decide di non incontrare il nuovo capo clan per negoziare il ritorno del padre, anche se Agnese non è dello stesso avviso. Nel frattempo, Federico Cattaneo è deciso a farla pagare a Riccardo per il modo in cui ha trattato la sorella. Mentre Luciano gli impone di restare fuori dalla questione, Silvia concorda con il figlio: i Guarnieri non dovranno passarla liscia.

Venerdì 2 luglio 2019: Luca è sempre più pressato dagli investitori e riceve un inaspettato aiuto da Adelaide. Silvia minaccia Umberto di rovinarlo se non costringerà Riccardo a sposare Nicoletta. Andreina, provata dalla vita in carcere, finisce per cedere al ricatto di Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1