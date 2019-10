Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 28 a venerdì 1 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap di di Rai1 per fine ottobre inizio settembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 28 a venerdì 1 novembre 2019 su Rai1 alle 15.30.

Vittorio ha in progetto una nuova collezione di abiti a marchio Paradiso e affida il compito a Gabriella, che però ha un po' paura di non essere all'altezza. A casa Amato, invece, la giornata inizia con una piccola diatriba sulle donne che lavorano tra Salvatore e Rocco che, da uomo del Sud, non riesce ad adeguarsi allo stile di vita milanese...

Riccardo e Nicoletta si incontrano furtivamente all'alba, durante la passeggiata mattutina per far prendere aria buona a Margherita. Agnese rifiuta la proposta di Gabriella di aiutarla come modellista al Paradiso e Armando, vedendola così abbattuta, nell'incoraggiarla, svela qualcosa del suo passato mentre le veneri le offrono il loro sostegno. Dopo la morte del padre, torna a Milano Ludovica con la madre Flavia e Umberto e Adelaide pensano di approfittare dell'eredità dei Brancia per risanare i conti della Banca Guarnieri.

La famiglia Cattaneo è riunita a colazione e Nicoletta appare distratta e nervosa: non fa che ripensare al momento di bruciante passione con Riccardo. Marcello viene assunto come autista dalle Brancia e con la sua nuova divisa cerca di attirare l'attenzione di Roberta. Cosimo continua una velata corte a Gabriella, sotto gli occhi di Agnese che, dopo aver ricevuto la proposta da Vittorio in persona, ha deciso di accettare il lavoro al Paradiso delle Signore. Ludovica, nel frattempo, cerca di far capire a Riccardo che non lo ha mai dimenticato, ma il suo cuore batte solo per Nicoletta...

Nicoletta continua a raccontare bugie a Cesare, ma si sente in colpa per questo. Umberto e Adelaide iniziano a pianificare per cercare di mettere le mani sul patrimonio delle Brancia. Gabriella ha ultimato i bozzetto della collezione firmata Paradiso delle Signore ed è pronta a proporlo a Vittorio. Marcello, per rispetto della sorella, compie una scelta inaspettata.

Vittorio ha una buona idea per la realizzazione di un filmato che promuova il Paradiso, ma sceglie di non far seguire la regia da Marta. Armando e Agnese si raccontano, con il cuore in mano, ricordi della guerra. Una sera, inaspettatamente, Marta e Vittorio fanno una scoperta riguardo a Riccardo e Nicoletta.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1