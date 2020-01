Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 27 al 31 gennaio 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020 su Rai1 alle 15.30.

Lunedì 22 gennaio 2020: Roberta si sfoga con le amiche sulla situazione disperata di Federico. Flavia lascia definitivamente Milano, ma prima affida la procura totale dei beni di sua figlia Ludovica a Ravasi per proteggerla dalle grinfie dei Guarnieri. Vittorio apprende da Gabriella che il motivo delle disattenzioni di Cosimo dipende dal fatto che la madre Delfina ha un serio problema e revoca il licenziamento del giovane. Federico non riesce ad accettare la sua nuova condizione di invalido a vita: esausto e chiuso a qualunque tentativo fatto per tirarlo su di morale, arriva a prendere una decisione avventata che riguarda il suo rapporto con Roberta.

Martedì 23 gennaio 2020: Luciano informa la moglie che Federico ha lasciato Roberta. Umberto suggerisce a Riccardo di convincere Ludovica ad investire il proprio denaro in un grande affare, ma ciò porterà i due giovani rampolli a mettersi ancora di più contro di lui. Vittorio ha trovato la chiave per sfruttare l'opportunità del fotoromanzo di Brivio a vantaggio del Paradiso mentre Clelia chiede al ragioniere di implementare l'organico, troppo ridotto e in continua emergenza.

Mercoledì 24 gennaio 2020: Roberta confessa alle amiche che Federico l'ha lasciata. Vittorio illustra alle Veneri il progetto di realizzare un fotoromanzo al Paradiso in cui una di loro sarà scelta come protagonista e per andare incontro alla richiesta di Clelia, la incarica di reclutare una nuova commessa; è così che Gabriella le suggerisce di prendere in considerazione Angela, in cerca di un lavoro. Nel frattempo Ludovica chiede a Riccardo un aiuto per gestire il suo patrimonio, Ravasi, però, la informa che d'ora in poi sarà lui ad amministrarlo.

Giovedì 25 gennaio 2020: Angela si prepara al suo primo giorno da Venere. Agnese è costretta a rientrare prima dal lavoro a causa di una forte influenza; Armando le sta accanto e tra i due si crea un’atmosfera difficile da gestire, a causa di molti sentimenti inespressi. Al Paradiso, l’ufficio di Vittorio viene preso d'assalto dalla troupe a cui è stata affidata la realizzazione dei fotoromanzo e il regista propone una parte a Rocco; mentre la protagonista Lorena Mascoli punta a Marcello, la scelta della coprotagonista ricade invece su Marina.