Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019

Le repliche della soap di Rai 1 in onda la terza settimana di agosto.

Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019 su Rai1 alle 15.40. Ricordiamo che si tratta di repliche.

Lunedì 26 agosto 2019: Vittorio ha delle perplessità sul fatto che Lisa possa essere la sua sorellastra nata da una relazione extraconiugale del padre. Nel frattempo Andreina si insinua sempre di più nella vita di Umberto, scatenando la gelosia di Adelaide, che si sfoga con Luca, ignara del piano tra lui e la Mandelli.

Martedì 27 agosto 2019: Marta e Vittorio indagano nel passato di Lisa e dalla direttrice dell'orfanotrofio dove lei è cresciuta scoprono un segreto inquietante. Cesare Diamante è sempre più interessato a Nicoletta, ma la donna è tormentata: da un lato, teme di rivelare al bel dottore che è incinta e, dall'altro, di subire l'ennesima delusione. Federico, intanto, comunica alla madre di aver ricevuto una proposta di lavoro da un giornale, ma omette di dirle che non è quella che si aspettava: si occuperà di oroscopi.

Mercoledì 28 agosto 2019: Vittorio è tentato di credere che la Conterno sia sua sorella e per questo si scontra con Marta. Al Paradiso, Clelia e Luciano si confrontano su Oscar, che nel frattempo chiede aiuto a Silvia per rintracciare il figlio. San Valentino si avvicina: Roberta ha scelto per Federico un regalo che dimostri quanto crede in lui e Tina ha convinto Antonio ad andare al Circolo per sentirla cantare ma in realtà vuol fare incontrare il fratello con Elena, che sarà lì a lavorare. Intanto Vittorio, dopo aver convocato il fratello Edoardo a Milano per parlargli di Lisa, ha preso una decisione importante.

Giovedì 29 agosto 2019: Conti annuncia a Marta di aver accettato Lisa come sua sorella. È San Valentino e Nicoletta riceve due regali, uno da Cesare e l'altro da Riccardo; per Federico, Roberta ha scelto una macchina da scrivere. E mentre in Caffetteria Anita ha organizzato la serata per i cuori solitari, al Circolo, Antonio flirta con Ludovica ed Elena soffre. E se tra Umberto e Andreina si preannuncia una notte di passione, lo splendido anello che Vittorio regala a Marta, a lume di candela, è il suggello di una giornata trascorsa all'insegna dell'amore.

Venerdì 30 agosto 2019: Marta scopre lo scambio di doni tra la Conterno e Vittorio e ne resta sconcertata. Clelia, dopo aver saputo da Luciano che Conti ha deciso di prolungare la collaborazione con Oscar al Paradiso, valuta la possibilità di lasciare Milano. Adelaide, frustrata dalla presenza di Andreina a Villa Guarnieri, si sfoga con Luca, ignorando che è proprio lui a manovrare la Mandelli.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1