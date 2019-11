Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap di Rai 1 per l'ultima settimana di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2019 su Rai1 alle 15.30.

Nel grande magazzino più famoso di Milano, dalla fabbrica Bergamini è arrivata la collezione a marchio Paradiso: per Gabriella è un periodo d'oro anche se in una giornata così bella la sua gioia è offuscata dalla notizia di uno spiacevole inconveniente accaduto a Defois, il suo mentore parigino. Agnese, intanto, invita Salvatore a fare una proposta seria alla sua fidanzata mentre Adelaide, con la complicità di Umberto e di Flavia, organizza un incontro tra Ludovica e il nipote al Circolo.

A casa Amato, Salvatore si confronta con la madre su quale sia il momento giusto per chiedere in moglie Gabriella. Angela, accolta a Villa Guarnieri, inizia a conoscere meglio la storia familiare di Riccardo, ma Adelaide e Umberto temono di essere fatti oggetto di pettegolezzi al Circolo per la presenza della cameriera in casa. Anita annuncia a Salvatore e a Marcello che la Caffetteria sarà venduta e così perderanno il lavoro.

Salvatore e Marcello si incontrano sul ballatoio, il giovane Amato si è già messo alla ricerca di un nuovo lavoro e non vuole far sapere alla sua famiglia che la Caffetteria sarà venduta, ma Agnese viene a saperlo. Vittorio e Marta illustrano alle Veneri il programma per il servizio fotografico che le vedrà protagoniste e, in vista della loro partenza per Parigi, lasciano il Paradiso nelle mani di Riccardo. Marcello, intanto, va da Umberto a chiedere un risarcimento per l'incidente della sorella.

Angela non condivide il comportamento di Riccardo e decide di andarsene da Villa Guarnieri. Durante l’assenza di Vittorio, è Riccardo a prendere le redini del Paradiso delle Signore, ma la convivenza con Luciano pare non funzionare. Gabriella è venuta a sapere che Salvatore rischia di restare disoccupato e non prende bene la notizia.

Angela e Marcello sono in difficoltà per recuperare i soldi dell’affitto. Rocco rivive un'esperienza dolorosa del suo passato quando riceve il suo primo stipendio da magazziniere, ma Armando è pronto a stargli accanto. Proprio quando Luciano e Silvia sembra aver superato la crisi, Clelia rientra a Milano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.