Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2019 su Rai1 alle 15.30.

L'allontanamento di Clelia dal Paradiso ha portato scompiglio tra le Veneri. Nel frattempo la scomparsa di Riccardo mette in ansia i Guarnieri: Adelaide vorrebbe chiamare la polizia, ma Umberto teme che la notizia possa influire negativamente sulla sua campagna elettorale. La preoccupazione per Riccardo mette in agitazione anche Nicoletta che commette diversi errori sul lavoro. La scelta inoltre di affidare il ruolo di capo commessa a Roberta scatena l’invidia di Irene.

Nora, intanto, scopre che Tina è la nuova prediletta di Sandro e decide di farle una sgradevole sorpresa. Andreina convince Adelaide ad avvertire i carabinieri della scomparsa di Riccardo, andando contro Umberto. Il rinvenimento del cappotto di Riccardo macchiato di sangue porta Vittorio ad un’intuizione su luogo in cui è nascosto il ragazzo.

Mentre Oscar tenta di scoprire dove Clelia ha portato Carlo, Antonio decide di chiedere aiuto a Ludovica per la realizzare i suoi progetti edilizi. Le macchinazioni di Luca, invece, mettono il povero Riccardo faccia a faccia con gli aspetti più degradanti della dipendenza. La notizia della scomparsa di Riccardo è ormai circolata e la carriera politica di Umberto è in serio pericolo. Nel frattempo Roberta salva Irene da una situazione spinosa e le Veneri iniziano a guardarla con rispetto.