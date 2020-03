Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 23 a venerdì 27 marzo 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap di Rai1 per la l'ultima settimana del mese di marzo.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 23 a venerdì 27 marzo 2020 su Rai1 alle 15.40.

Luciano e Clelia sono felici di essersi finalmente ritrovati. Al Paradiso intanto si cerca una nuova Venere e a Dora viene affidato il compito di coordinare le ragazze che si sono presentate per la selezione. Da Parigi chiama Defois per invitare Gabriella a presentare la sua collezione in vendita anche in Francia e Marta vuole partire con lei per incontrare lì un luminare esperto nella cura della sterilità.

Federico, su suggerimento della madre, nasconde a Luciano che sta aiutando Umberto a scrivere il discorso che terrà in occasione dell'evento organizzato a Roma nell'ambito del quale il Presidente della Repubblica Gronchi farà l'annuncio, a Camere unificate, della prossima inaugurazione dell'Expo di Torino. Riccardo affronta Marcello e gli rende nota la sua relazione con Angela. Marta continua a organizzare il suo viaggio a Parigi ma lo tiene segreto a Vittorio.

Luciano, suo malgrado, rassicura Federico sul fatto che non gli dispiace che lui stia lavorando per Umberto Guarnieri. In un momento di intimità Marcello confessa a Roberta di aver sofferto molto per averla perduta. Marta continua a mentire sul vero motivo del suo viaggio a Parigi. Ravasi convince Adelaide ad accelerare la data delle nozze per chiudere quanto prima i conti col suo ricattatore, allo stesso tempo, però, la Contessa soffre del fatto che il cognato non la renda più partecipe della sua vita. Silvia, intanto, affronta Clelia ma ne esce sconfitta, mentre c'è una nuova, insperata possibilità che Federico torni a camminare...

Federico scopre della possibilità di tornare a camminare, ma ha paura di rimanere deluso e preferisce rifiutare la proposta di un nuovo intervento; quando però Marcello salva Roberta da uno scippo, il Cattaneo inizia a sentirsi impotente e torna sui suoi passi. Gabriella parte per Parigi senza Marta ma con in compagnia diCosimo, innescando così una situazione molto “pericolosa”…

Si continua a cercare una sostituta per Marina: nessuna delle candidate sembra soddisfare Clelia, finché non spunta una certa Laura Parisi, che grazie alla sua intraprendenza convince Vittorio a concederle una settimana di prova. A Parigi, Gabriella si ammala, ha la febbre e Cosimo si prende cura di lei; Salvatore però viene a sapere che i due sono insieme e si ingelosisce…

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.