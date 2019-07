Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le repliche delle puntate della soap di Rai 1 per la quarta settimana del mese di luglio.

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019 su Rai1 alle 15.30. Ricordiamo che si tratta di repliche.

Lunedì 22 luglio 2019: Andreina viene a sapere che è stato Umberto Guarnieri a denunciarla ed ora si trova costretta a scegliere se rimanere in carcere o cedere al ricatto dell'uomo che l'ha rovinata. Paolo scopre che Tina lo ha messo da parte per poter ottenere l'appoggio del produttore discografico e decide di non avere più nulla che fare con lei.

Martedì 23 luglio 2019: Elena cerca un modo per avvicinarsi ad Agnese, ma la donna è sempre più insofferente alla presenza della ragazza, che trova un inaspettato rifugio a casa di Gabriella e Roberta. Nicoletta decide di nascondere al padre il riavvicinamento tra lei e Riccardo. Mentre Roberta teme che l'amica possa rimanere di nuovo ferita, la giovane Cattaneo comincia a credere alla buona fede del bel Guarnieri, quando lui le fa un regalo pieno di significato.

Mercoledì 24 luglio 2019: Luca Spinelli viene pressato dai soci del circolo che pretendono di riavere indietro i loro investimenti: ha solo pochi giorni per recuperare il denaro, o rischia di compromettere irrimediabilmente il suo proposito di vendetta contro i Guarnieri. Riccardo è sempre meno convinto del piano organizzato da Adelaide per liberarsi dei Cattaneo. Mentire a Nicoletta comincia a pesargli e si rende conto di cominciare a provare dei sentimenti per la ragazza.

Giovedì 25 luglio 2019: Luciano viene a sapere che Nicoletta ha ripreso a frequentare Riccardo ed ha un violento scontro con Silvia, accusandola di continuare a prendere decisioni a sua insaputa. Riccardo è sempre più dipendente dagli antidolorifici e pressa Luca per ottenerne ancora. Spinelli, però, gli chiede in cambio il denaro necessario a saldare il debito con Luigi Fioretti.

Venerdì 26 luglio 2019: Umberto è deciso a rendere un inferno la vita di Andreina in carcere e la fa trasferire in cella con una detenuta che si dimostra subito molto aggressiva. Vittorio intanto organizza il matrimonio tra lui e la Mandelli e chiede a Clelia di provare alcuni abiti da sposa, lasciando senza parole Luciano, che assiste alla sfilata. Agnese, dopo aver incontrato un uomo misterioso, scompare senza dire nulla ai figli.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1