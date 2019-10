Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap di Rai 1 per la quarta settimana del mese di ottobre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2019 su Rai1 alle 15.30.

Marta e Vittorio si svegliano pensando già alla loro luna di miele. Angela accoglie in casa sua Marcello, uscito di prigione e Roberta scopre che è suo fratello. Silvia sorprende Nicoletta al telefono con Riccardo e non approva affatto il comportamento ambiguo della figlia nei confronti di Cesare. Vittorio ha la conferma che Livio Berruti, approfittando di un meeting sportivo in Svizzera, sarà al Paradiso e in sua assenza lascia nelle mani sicure di Luciano la gestione dell'evento organizzato in onore del velocista campione alle Olimpiadi...

Durante la rapina al Paradiso, Rocco è stato aggredito e Luciano lo accompagna prima da Agnese poi a deporre dai carabinieri. I sospetti cadono sul capo magazziniere Ugo Tagliabue. I neo sposi rinunciano, così, al viaggio di nozze ma, dinanzi allo sconcerto delle Veneri e della Molinari, Vittorio annuncia di avere un piano per affrontare l'emergenza furto mentre Marta informa il fratello dell'accaduto, che si propone di dare una mano con i propri capitali...

Dopo la difficile notte, il dott. Conti è pronto a fare una sorpresa alle Veneri per dimostragli la sua gratitudine per l'impegno dimostrato nel recuperare il vecchio campionario insieme al resto della merce rubata. Umberto decide di confessare a Marta e Vittorio di voler vendere le sue quote del Paradiso ignaro che Riccardo sia in agguato, pronto ad approfittarsi della sua proposta. Intanto il nuovo arrivato, Armando, lega subito con Rocco, mentre ha qualche divergenza con Agnese. Nicoletta è confusa e non sa chi scegliere tra Cesare e Riccardo!

La tensione è palpabile a villa Guarnieri, mentre al Paradiso ci sono due novità: una bella vetrina allestita per l’evento Berruti e una confessione da parte di Riccardo, che ammette di a Nicoletta di aver acquistato le quote del magazzino solo per starle accanto. Silvia è certa che sua figlia sia ancora ossessionata da Guarnieri. Per questo cerca di dare dei suggerimenti a Cesare. Le cose vanno invece bene per Adelaide e Umberto, sempre più intimi. Più tardi Marcello, di nascosto all sorella, perde parecchi soldi a poker. Tra le persone sedute al tavolo del ragazzo c'è una vecchia conoscenza che prima di andarsene gli affida un regalo per Angela.

Cesare informa la moglie di non poter partecipare all'evento Berruti. Nel frattempo Roberta trova casualmente dei guanti scomparsi nel furto al Paradiso in casa di Angela, e teme che Marcello possa essere coinvolto nel furto. Ma il ragazzo, per dimostrare il contrario alla venere, decide di aiutare Vittorio a trovare il responsabile della rapina. Intanto Livio Berruti arriva al Paradiso, dando il via al grande evento organizzato per lui. Intanto Riccardo decide di mettere alle strette Nicoletta, parlandole dei suoi sentimenti. Poco dopo a casa Conti arriva una telefonata per informare che la merce rubata è stata ritrovata.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1