Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019

Anticipazioni TV

Le repliche della soap di Rai 1 in onda la prima settimana di settembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019 su Rai1 alle 15.30. L'appuntamento salterà martedì 3 settembre.

Lunedì 2 settembre 2019: Clelia è tornata a Milano e Vittorio le offre di riprendere il suo posto, ma la capo-commessa è combattuta per via del figlio, ormai nelle mani di Oscar. Nel frattempo Marta chiede a Roberta di indagare su Lisa e su Andreina e Umberto, nonostante la donna inizi a vederne i pericoli e a manifestarli al suo complice.

La puntata di Martedì 3 settembre non andrà in onda, su Rai 3 verrà trasmessa la partita delle qualificazione di Calcio Femminile ai Campionati Europei 2021.

Mercoledì 4 settembre 2019: Per smorzare la tensione con Clelia, Oscar le affida per l'intera giornata, Carletto, che conquista subito le Veneri e attira l'attenzione di Luciano. Intanto, al Paradiso, lo scambio fra Lisa e Conti sulla sorpresa da mettere nel grande uovo in occasione della promozione per la Pasqua, suscita la gelosia della giovane Guarnieri.

Giovedì 5 settembre 2019: È il giorno dell'esibizione in radio di Tina, ma una decisione improvvisa di Nora rischia di metterla in difficoltà. Clelia teme che Oscar possa decidere di denunciarla se non accetterà di tornare con lui e i suoi sospetti sembrano venire confermati quando il marito si presenta al Paradiso accompagnato da due carabinieri, ma i militari sono lì per dare una notizia che sconvolgerà il Paradiso e terrà col fiato sospeso tutte le persone che ruotano intorno al grande magazzino.

Venerdì 6 settembre 2019: Mentre l'intero Paradiso si stringe attorno a Clelia, sconvolta per la scomparsa del figlio, il presentatore radiofonico Enrico Petrucci, incoraggiato da Nora, si mostra molto interessato a Tina. Intanto Silvia vorrebbe che Nicoletta affrettasse le nozze con Cesare, e si reca all'appuntamento in chiesa con Don Ermanno, facendo una scoperta che sa tanto di un miracolo. E al Paradiso la consegna del bellissimo uovo di Pasqua, coincide con l'arrivo del piccolo Carletto e di una ritrovata gioia comune.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1