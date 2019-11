Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap di Rai 1 per la prima settimana di dicembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2019 su Rai1 alle 15.30.

È mattina presto e una donna si ferma davanti al grande magazzino di Milano ancora chiuso. Luciano, prima di andare al lavoro, ricorda a Silvia l'appuntamento per la sera al cinema dove verrà proiettato il Carosello delle Veneri. Di ritorno da Parigi, Marta e Vittorio leggono sul giornale la notizia dei funerali di Oscar Bacchini, il marito della Calligaris, la ex capocommessa del Paradiso che, dovendosi trattenere a Milano per questioni legate alla successione, chiede a Roberta di poterla incontrare.

Angela è indecisa se accettare o meno la proposta di Roberta e Gabriella di trasferirsi da loro, Marcello però la invita ad accettare. In Atelier, si presenta Vincent Defois, lo stilista mentore della Rossi arrivato a sorpresa da Parigi, entusiasta della nuova collezione di abiti creata dalla sua allieva. Clelia, intanto, ha bisogno di alcuni documenti che riguardano il defunto marito all'epoca in cui collaborava con il Paradiso ed è costretta a chiedere aiuto a Vittorio, riavvicinandosi così al suo vecchio mondo.

Angela ha accettato la proposta di trasferirsi a casa di Roberta e Gabriella. Intanto, Flavia e Adelaide continuano a tessere la loro tela per avvicinare Riccardo e Ludovica. Marcello e Salvatore ancora non hanno trovato un nuovo lavoro ma all'astuto Barbieri viene un'idea che potrebbe cambiare la loro vita. Oltre al lavoro, però, la preoccupazione del giovane Amato sembra essere il rapporto con Gabriella.

Rocco continua a trovarsi al centro tra Marina e Maria, a quest’ultima è stato anche affidato il compito di ricamare il vestito della rivale. Luciano scopre del ritorno di Clelia, ma preferisce non dire nulla a Silvia…

Salvatore è pronto a sfidare la sorte, nella speranza che la sua situazione riguardo al lavoro si sblocchi. Ludovica inizia a nuterire gelosia per le attenzioni che Riccardo mostra nei confronti di Angela; Cosimo le consiglia di parlarne con lui. Luciano e Clelia si rincontrano per la prima volta.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.