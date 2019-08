Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le repliche della soap di Rai 1 in onda la terza settimana di agosto.

Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2019 su Rai1 alle 15.40. Ricordiamo che si tratta di repliche.

Lunedì 19 agosto 2019: Federico prova a rivelare alla madre la verità sulla sua carriera universitaria. Intanto Tina scopre che le lezioni di canto con Sandro Recalcati non andranno esattamente come si aspettava. Mentre tra Marta e Vittorio continuano gli attriti sulla gestione del Paradiso, al grande magazzino arriva Lisa Conterno, un'affascinante e intraprendente rappresentante di biancheria intima.

Martedì 20 agosto 2019: Tina cerca di scoprire chi è la cantante legata al passato di Recalcati, rischiando di rovinare il suo rapporto con il discografico. Silvia accusa Roberta di influenzare negativamente Federico, mentre al Paradiso le Veneri competono per chi sarà il volto del catalogo del Paradiso Market.

Mercoledì 21 agosto 2019: Riccardo intende inserire il figlio che avrà con Nicoletta nell'asse ereditario e per questo si scontra con suo padre Umberto. Intanto Vittorio decide di vendere per corrispondenza i prodotti promossi da Lisa Conterno, anche se Marta, che non si fida della donna, tenta di dissuaderlo.

Giovedì 22 agosto 2019: A causa della presenza insistente di Oscar al Paradiso, Clelia ha un crollo nervoso e Luciano è costretto a chiamare un medico. Andreina prova a dividere Umberto e Adelaide, mentre Nicoletta fa un incontro inaspettato.

Venerdì 23 agosto 2019: Gabriella rifiuta di posare per le foto in lingerie e Vittorio chiede a Lisa di sostituirla. Oscar si presenta da Silvia e le confessa di essere il marito di Clelia. Intanto Sandro Recalcati propone a Tina di cantare al Circolo per la serata di San Valentino.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1