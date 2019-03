Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019 su Rai1 alle 15.30.

Mentre Vittorio cerca di dare una mano a Riccardo alle prese con disintossicazione, al Paradiso l’uscita del catalogo “Paradiso Market” mette in crisi Gabriella, su cui è puntata tutta l'attenzione dei clienti. Marta tiene nascosto alla famiglia il luogo in cui si trova Riccardo, nel frattempo Lisa cerca di scoprire il segreto di Vittorio lontano dal Paradiso.

Tina è pronta ad un faccia a faccia con Sandro Recalcati, vuole sapere se prova dei sentimenti per lei. Gabriella grazie alle attenzioni di un ammiratore conta di far ingelosire Salvatore. Dopo l'aggressione di Oscar alla povera Clelia, Luciano decide che per la donna è giunto il momento di dire per sempre addio a Milano. Nel frattempo, mentre Riccardo sembra sopraffatto da una ingestibile violenza, Cesare lascia di stucco Nicoletta con una proposta inaspettata.

Una nuova affascinante cliente de Il Paradiso prende in simpatia Tina. La Venere non sa di avere molto in comune con la donna. Mentre Nicoletta rivela senza volerlo a Lisa il nascondiglio di Riccardo, Antonio e Giovanni sono pronti ad investire su un nuovo progetto edilizio. Luca e Lisa mettono in piedi un diabolico piano per attirare Vittorio al Paradiso e per spingere Riccardo a ricadere nel baratro della dipendenza da oppiacei. Silvia, intanto, scopre che Luciano è più vicino che mai a Clelia: i due, nascosti in un alberghetto isolato, potrebbero lasciarsi andare alla passione.