Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da Lunedì 18 a venerdì 22 febbraio 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio 2019 su Rai1 alle 15.30.

Vittorio nutre dei dubbi riguardo alla parentela con Lisa, che gli ha rivelato di essere la sua sorellastra. Andreina si avvicina sempre di più ad Umberto, scatenando la gelosia di Adelaide. Un’emergenza al Paradiso delle signore offre a Nicoletta l'occasione di rivedere il giovane medico Cesare Diamante.

Marta e Vittorio fanno delle ricerche sul passato di Lisa e scoprono qualcosa di davvero strano sul suo conto. Cesare Diamante è sempre più preso da Nicoletta, ma la ragazza ha paura di dirgli della gravidanza. Federico riceve un'offerta di lavoro da un giornale, anche se non è quella che si aspettava. San Valentino è alle porte e, mentre Roberta sceglie per Federico un regalo che gli dimostri la stima che prova nei suoi confronti, Tina in occasione della serata al Circolo prova a far incontrare Antonio ed Elena.

Il fratello di Vittorio, Edoardo Conti, si reca a Milano per incontrare Lisa e cerca di persuadere Vittorio che la donna sta mentendo. Per San Valentino Nicoletta riceve due regali, uno da Cesare e l'altro da Riccardo, i due doni saranno chiara prova di quanto i due uomini siano differenti. Al Circolo, Ludovica provoca Antonio sotto lo sguardo di Elena, che ne soffrirà molto.

Vittorio, sicuro che Lisa sia sua sorella, fa un annuncio importante alle Veneri. Visti i buoni risultati, Vittorio decide di continuare la collaborazione con Oscar, ma quando Clelia lo scopre, decide di lasciare Milano per sfuggire al marito. Adelaide racconta a Luca della frustrazione che sta vivendo a causa di Andreina, ma la donna ignora che a manovrare la Mandelli sia proprio lui. Elena va al Circolo in cerca di Ludovica, vuole infatti capire cosa ci sia tra lei e Antonio.