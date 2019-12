Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap di Rai 1 per la terza settimana di dicembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2019 su Rai1 alle 15.30.

Gabriella e Angela commentano la vincita di Marcello alle corse con Roberta, la quale poco più tardi scoprirà che il giovane Barbieri ha giocato clandestinamente. A casa Cattaneo, Silvia omette di aver telefonato a Luciano in ufficio qualche giorno prima ma poi raggiunge il marito al Paradiso e gli confessa di aver chiamato dalla pensione di Clelia. Al Circolo, intanto, Angela rivede i giovani rampolli Brancia e Guarnieri, rientrati da Cortina dopo un week end trascorso insieme, mentre Umberto si divide tra Adelaide e Flavia all'insaputa delle due che appaiono gelose l'una dell'altra...

Continuano i dissapori tra Gabriella e Salvatore che non riesce a contenere la sua gelosia nei confronti di Cosimo, soprattutto da quando Bergamini si è fatto avanti con la proposta di finanziare l'acquisto del Bar. Umberto è preoccupato per le sorti della Banca, ma Adelaide ha un piano per risollevarne l'immagine offuscata, mentre Flavia sonda il terreno con la contessa per accertarsi del rapporto tra lei e il cognato...

In caffetteria Luciano incrocia Clelia che lo informa della sua decisione di rimanere al Paradiso per via delle feste natalizie ma aggiunge che non ha intenzione di trattenersi a lungo: Vittorio e il ragioniere dovranno trovare una soluzione. Agnese apprende che l'appartamento dove abitavano i fratelli Barbieri è ancora libero e suggerisce alla padrona di casa un inquilino fidato come Armando, che ha urgenza di trovare un nuovo alloggio...

Agnese propone ad Armando di andare a vivere nel suo stesso palazzo, ma prima dovrà vedersela con Salvatore e Rocco. Ludovica è sempre più gelosa di Angela, ma Riccardo la calma ridimensionando il suo rapporto con la ragazza.

È giunto il giorno di firmare il contratto d'acquisto della caffetteria per Salvatore e Marcello. Natale si avvicina e Umberto si trova ad essere coinvolto in un equivoco che riguarda Adelaide e Flavia, entrambe felici di trascorrere con lui le feste nella villa di Rapallo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.