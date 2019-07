Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le repliche degli episodi in onda la seconda settimana del mese di luglio.

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019 su Rai1 alle 15.30. Ricordiamo che si tratta di repliche.

Lunedì 15 luglio 2019: Vittorio cerca di scoprire chi abbia denunciato Andreina e i suoi sospetti cadono proprio su Marta. L'arresto della Mandelli a Milano porta il commissario Sciarappa a credere che Vittorio l'abbia aiutata nella latitanza, e ora il pubblicitario rischia di essere accusato di favoreggiamento.

Martedì 16 luglio 2019: Marta e Vittorio decidono di stare lontani per un po' e Luca Spinelli approfitta della situazione per invitare la Guarnieri a partire con lui. Riccardo, sempre più provato dal dolore dovuto all'incidente, chiede a Ludovica di procurargli degli altri antidolorifici.

Mercoledì 27 luglio 2019: Salvatore e Gabriella si occupano della partecipazione di Tina al concorso canoro, per la gioia della venere che si sente finalmente più vicina al bell'Amato. Silvia, in possesso di un documento compromettente su Umberto Guarnieri, decide di affrontare l'imprenditore: se non vuole che quel documento venga alla luce, Riccardo dovrà sposare Nicoletta.

Giovedì 28 luglio 2019: Tina riceve la visita di Walter Belli, un discografico colpito dal talento della ragazza. L'entusiasmo di Tina però ha vita breve: potrà partecipare al concorso canoro a patto che lo faccia senza l'amico Paolo. Marta è entusiasta all'idea di partecipare al Premio Internazionale della Pubblicità, ma Vittorio all'ultimo decide di non presentarsi alla serata e la giovane Guarnieri decide di accompagnarsi a un altro cavaliere.

Venerdì 29 luglio 2019: Luciano Cattaneo si sente sempre più vicino a Clelia, l'unica in grado di comprendere il suo stato d'animo. Anche la capo-commessa, infatti, soffre per il figlio lontano e, addolorata al pensiero di non poterlo vedere, finisce per trattare in malo modo una cliente. Vittorio non riesce ad ottenere un colloquio con Andreina e quando la donna si presenta in parlatorio, scopre che ad attenderla non c'è il fidanzato ma Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1