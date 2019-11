Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap di Rai 1 per la seconda settimana del mese di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019 su Rai1 alle 15.30.

Silvia ha iniziato a riempire dei bauli in vista del trasferimento a Bari della figlia, che sta fingendo con tutti di aver accettato l'idea di partire con Cesare. In caffetteria, intanto, la signora Anita annuncia a Salvatore che per motivi familiari dovrà assentarsi dal lavoro per un po' di tempo e Marcello si propone come nuovo cameriere. Irene sospetta che Rocco sia analfabeta e cerca di metterlo in difficoltà di fronte alle colleghe, ma Armando corre in suo aiuto.

Agnese vuole proporre Maria Puglisi, la nipote di Rosalia, come papabile fidanzata di Rocco e prima di recarsi al lavoro, telefona alla Caffarelli. In caffetteria, Roberta incontra l'editore e sembra intenzionata ad andare fino in fondo pur di veder pubblicato il romanzo di Federico. Al Paradiso, tutto è pronto per girare un nuovo filmato che vede protagonisti di un romantico ballo Paola e il marito, ma l'uomo non si presenta sul set.

A casa Conti, Marta telefona al ginecologo dopo che Vittorio è uscito. Appena riattacca riceve a sorpresa una visita dal fratello che le consegna un album di fotografie di quando erano bambini. Al Paradiso è il momento delle riprese per il carosello: è il turno di una emozionatissima Roberta e Marcello cerca di aiutarla a superare l'imbarazzo, con grande sorpresa della Pellegrino.

Agnese dice a Rocco di aver combinato per lui un incontro con Maria. A villa Guarnieri, la contessa riceve una telefonata dal suo Direttore di Banca che la informa di uno spostamento di fondi da parte del nipote su un conto statunitense. Per il video promozionale del Paradiso è il turno di Irene, che interpreta Jackie. Roberta, intanto, smaschera l'editore e ringrazia Marcello per averla messa in guardia da lui.

Maria decide di fare visita a Rocco, ma lui non pare entusiasta della sorpresa, sembra infatti interessato a Marina anche se non rispecchia esattemente i suoi canoni. Tutto è pronto per la fuga di Riccardo e Nicoletta, ma Cesare fa una mossa spiazzante che manda a monte il piano dei due amanti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1