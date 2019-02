Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio 2019 su Rai1 alle 15.30.

Federico si fa coraggio e confessa la verità sul suo andamento universitario alla madre. Nel frattempo Tina si rende conto che il programma di insegnamento di Sandro Recalcati non è quello che si aspettava. Gli scontri tra Marta e Vittorio sulla gestione del Paradiso delle Signore continuano. Al grande magazzino fa il suo ingresso l'affascinante rappresentate di biancheria intima, Lisa Conterno.

Tina indaga sulla misteriosa cantante legata al passato di Sandro Recalcati, così facendo rischia però di rovinare il suo rapporto con il discografico. Roberta viene accusata da Silvia di avere una pessima influenza su suo figlio. Intanto al Paradiso le Veneri si contendono la copertina del catalogo del Paradiso Market.

Riccardo desidera che il figlio che aspetta da Nicoletta venga inserito tra gli eredi del patrimonio di famiglia, ma si scontra con Umberto. Vittorio decide di inserire i prodotti di Lisa nel catalogo del Paradiso Market ma Marta, che che non si fida dell'affascinante venditrice, prova a far cambiare idea al Conti.

Clelia ha una crisi di nervi a causa della presenza asfissiante di Oscar al grande magazzino e Luciano si vede costretto a chiamare un dottore. Mentre Andreina tenta di allontanare Umberto e Adelaide, Nicoletta fa un incontro inatteso.

Gabriella non vuole posare in intimo e Vittorio prega Lisa Conterno di sostituire la Venere. Oscar va da Silvia e le rivela di essere il marito di Clelia Calligaris. Il discografico Sandro Recalcati propone a Tina di esibirsi al Circolo in occasione di San Valentino.