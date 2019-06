Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019 su Rai1 alle 15.30. Ricordiamo che si tratta di repliche.

Luciano è incerto se permettere o meno a Nicoletta di incontrare ancora Riccardo, consapevole che da questa scelta dipenderà il suo rapporto con la figlia. Clelia resta colpita dalla vicenda di una cliente, che le ricorda traumatiche situazioni del passato. Vittorio riceve una chiamata allarmante dalla polizia: è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna. si tratterà di Adelina?

Vittorio vuole accertarsi che il corpo ritrovato sia quello di Andreina. Marta va con lui e i due finiscono per trovarsi faccia a faccia con il passato più lieto della coppia. Problemi personali impediranno a Clelia di mantenere un certo distacco professionale con un cliente, atteggiamento che le verrà duramente rimproverato da Luciano.

Il Paradiso rischia di restare chiuso a causa dell’assenza di Clelia, rimasta accanto al figlio malato. Luca Spinelli riesce a strappare ai Soci del Circolo accordi economici con la promessa di interessanti guadagni. Adelaide non è d'accordo però con il modo in cui Luca gestisce i suoi affari. Federico trova ogni giorno più complicato mentire sulla sua carriera universitaria, mentre Roberta si trova ad affrontare un professore maschilista.

Agnese scopre che Antonio ha perso il lavoro. Salvatore ha un'idea per far ottenere al fratello un nuovo impiego, ma per riuscirci deve sfoderare tutto il suo ascendente sulle donne. Nicoletta è pressata dalla madre e dalle amiche, che vorrebbero notizie di Riccardo, ma il ragazzo sembra svanito nel nulla. Ludovica e Cosimo organizzano uno scherzo crudele per scoprire cosa sia successo davvero tra la ragazza e il giovane Guarnieri.

Marta organizza una serata per distrarre Vittorio dal pensiero di Andreina. La passeggiata per Milano offre al pubblicitario un'idea per attirare più clienti al Paradiso. Nicoletta nasconde il duro confronto avuto con Riccardo alla madre, preoccupata di deludere le sue aspettative. Chi non cela il proprio disappunto è Umberto, sempre più frustrato dall'atteggiamento superficiale del figlio. Elena decide di rompere il fidanzamento con Antonio.