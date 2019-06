Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019 su Rai1 alle 15.30. Ricordiamo che si tratta di repliche.

Lunedì 1 luglio 2019: Adelaide ricorda a Marta i suoi doveri nei confronti della Fondazione dedicata alla madre scomparsa, Margherita, e la ragazza decide di chiedere consiglio a Luca. Il desiderio di onorare la memoria della madre la spinge a considerare l'idea di lasciare il Paradiso e dedicarsi a tempo pieno alla fondazione, come vuole il padre. Vittorio cerca di convincere Andreina a costituirsi, ma la donna lo mette davanti a una scelta: fuggire con lei o dirsi addio per sempre.

Martedì 2 luglio 2019: Luciano rifiuta l'offerta di lavoro di Umberto, ma Silvia non accetta la decisione del marito e decide di prendere in mano la situazione. Una svolta nelle indagini mette nuovamente alle strette Andreina, che finalmente decide di costituirsi.

Mercoledì 3 luglio 2019: Luciano e Clelia cercano di impedire che il piano organizzato da Umberto mandi in bancarotta il Paradiso. Agnese, convinta che Elena Montemurro non sia la ragazza giusta per Antonio, cerca una nuova fidanzata per il figlio. Intanto il giovane Amato riceve una pericolosa offerta di lavoro.

Venerdì 5 luglio 2019: Adelaide comincia a sentirsi minacciata dalla crescente intimità tra Marta e Luca. Vittorio chiede ad Andreina di sposarlo, ignaro del nuovo piano di fuga che la donna sta organizzando alle sue spalle.