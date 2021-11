Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Cosimo torna a Milano. Aiuterà Flora ad incastrare i Guarnieri?

Anticipazioni TV

Il figlio di Arturo Bergamini sta per rimettere piede nel capoluogo lombardo... ma perché?

Ecco che il giovane Bergamini, desideroso di vendetta, fa ritorno a Milano. I Guarnieri tremano!

Il Paradiso delle Signore: Il fallimento di Cosimo

Nella scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, gli affezionati hanno avuto modo di vedere Cosimo alle prese con più di un problema. Anzitutto, il giovane ha dovuto affrontare la tragica dipartita di Arturo, suo padre. Conseguentemente, il Bergamini figlio ha dovuto persino far fronte ad alcune difficoltà in ambito lavorativo; infatti, con la morte di Arturo, il patto che quest'ultimo stava per firmare con Umberto rischiava di andare in fumo. Allora il ragazzo, preoccupato ed inesperto, ha compiuto un gesto avventato: ha acquistato dei terreni, mettendo un'ipoteca sulla ditta Palmieri, e, poco dopo, essi sono stati dichiarati non-edificabili.

Cosimo lascia Milano, nella scorsa stagione de Paradiso delle Signore

A questo punto, il Guarnieri ha rilevato l'azienda tessile. A Cosimo non rimaneva più niente... se non una lettera, scritta di pugno dal padre, prima che spirasse, in cui quest'ultimo ha messo nero su bianco le sue perplessità circa la persona di Umberto. Il giovane non faceva che pensare e ripensare alle parole di Arturo, tanto che, giorno dopo giorno, senza neanche rendersene conto, quella per il Guarnieri era diventata un'autentica ossessione. Così, il Bergamini ha deciso di voltare pagina una volta per tutte, e lo ha fatto partendo per la Francia. Il futuro del ragazzo, però, è di restare a Parigi, oppure di tornare a Milano?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il ritorno di Cosimo Bergamini

Alessandro Cosentini, l'attore che interpreta Cosimo, l'estate che ci siamo appena lasciati alle spalle ha pubblicato una serie di scatti che lo ritraggono sul set de Il Paradiso delle Signore. Ovviamente, in questo modo, Cosentini ha confermato le voci che circolavano su di un possibile ritorno del suo personaggio. A quanto pare, quella del Bergamini sarà soltanto "toccata e fuga"; al momento, tuttavia, non v'è certezza di ciò. Flora, la figlia del defunto Ravasi, è nel capoluogo lombardo proprio per tentare di scoprire che cosa sia accaduto al papà... e, forse, Cosimo potrebbe decidere di collaborare con la stilista per portare a galla la verità, mettendo con le spalle al muro Umberto ed Adelaide, abituati a scamparla sempre!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 1° al 5 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.