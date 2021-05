Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Cosimo se ne va! Gabriella andrà con lui?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, nelle puntate della soap in arrivo su Rai1, Cosimo informerà Gabriella di voler lasciare Milano. La Rossi deciderà di seguirlo?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci lasciano con la bocca aperta. Non ci siamo ancora abituati a dire addio – anche se con qualche sorpresa – a Marcello che scopriamo di dover salutare anche un altro personaggio... anzi forse altri due. Le Trame delle puntate della soap in onda su Rai1 ci rivelano infatti che Cosimo deciderà di lasciare Milano e che chiederà, ovviamente, a Gabriella di seguirlo. Una decisione improvvisa ma voluta per rifarsi una vita lontano dai Guarnieri ma che la Rossi potrebbe non accettare volentieri. Per lei significherebbe infatti lasciare il suo lavoro per Il Paradiso e lasciare le sue amiche.

Cosimo chiede perdono a Umberto ne Il Paradiso delle Signore

Le indagini di Cosimo hanno fatto un buco nell'acqua. Thomas Gallo non ha altre informazioni da dargli o meglio ha trovato qualcun altro a cui rivelarle. Il Bergamini deve quindi rassegnarsi a non incastrare Umberto e deve abbandonare la sua intensa e fallimentare crociata contro il Commendatore. A gioire di questa situazione è Gabriella, finalmente felice che suo marito abbia messo da parte l'astio nei confronti del padre di Marta e possa finalmente fare pace con se stesso. Cosimo, per amore di sua moglie, deciderà addirittura di scusarsi per le sue accuse infondate e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci lasceranno sperare che il loro matrimonio sia finalmente salvo. Ma non per molto...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Cosimo decide di lasciare Milano

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Cosimo prenderà una decisione improvvisa e sconvolgente riguardo alla sua vita. Il ragazzo sceglierà infatti di lasciare Milano e di trasferirsi altrove insieme alla sua famiglia. Niente sembra infatti più legarlo alla città meneghina, solo brutti ricordi e faccende rimaste, per forza di cose, sospese. Per Gabriella sarà però un fulmine a ciel sereno. La stilista rimarrà a bocca aperta davanti a questa notizia e spererà che si tratti di un colpo di testa provvisorio del suo sempre più sorprendente marito. Purtroppo per lei, Cosimo è molto serio e si ritroverà a fare i conti con una situazione che mai avrebbe previsto. La Rossi dovrà decidere se seguire il suo consorte oppure rimanere a il Paradiso delle Signore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella partirà con Cosimo o resterà con Salvatore?

Gabriella dovrà quindi decidere se seguire suo marito o restare a Milano e continuare il suo successo come stilista a Il Paradiso delle Signore. Per la Rossi è una scelta molto difficile e a noi viene subito spontaneo pensare ai possibili scenari ed evoluzioni della soap. Non possiamo non considerare che la stilista, negli ultimi tempi, si sia molto riavvicinata a Salvatore, i cui sentimenti verso di lei non sono cambiati. Prima ipotesi è quindi quella che vede un ritorno di fiamma tra i due, in barba a qualsiasi decisione di Cosimo. La seconda ipotesi vede invece Gabriella fare i bagagli e seguire il consorte in questo viaggio alla ricerca della felicità perduta. La certezza è che nessuna delle due opzioni piacerà totalmente alla nostra amata ex Venere, che dovrà pagare – nuovamente – il caro prezzo di una situazione letteralmente sfuggita di mano all'erede di Arturo.

