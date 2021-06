Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Confermate la Sesta e la Settima stagione. Ecco le novità

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore si rinnova per altre due stagioni. Ecco cosa ci riserverà la soap di Rai1, che ritornerà in autunno con le nuove puntate.

Il Paradiso delle Signore ha chiuso la sua quinta stagione venerdì 28 maggio 2021. L'Ultima puntata inedita della soap, ha lasciato molti punti in sospeso ma i fan del magazzino più lussuoso della Milano anni '60, non sono rimasti troppo delusi. Vi abbiamo infatti già anticipato che la serie è stata confermata per la Sesta Stagione e ora vi riveliamo che ci sarà sicuramente anche una Settima Stagione. La conferma è arrivata pochi giorni fa e questo vuol dire che l'appuntamento pomeridiano con Il Paradiso durerà sino al 2022. Ma scopriamo qualche dettaglio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Confermata la Settima stagione

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Sesta Stagione, andranno in onda a partire dal prossimo autunno. Gli attori sono già sul set, prontissimi a dare vita alle nuove trame della soap, che continueranno ad appassionarci per due anni. Sì avete capito bene, due anni! La Rai ha deciso di confermare la soap sino al 2022. Questo vuol dire che ci saranno sia la Sesta che la Settima Stagione. A confermarlo è stato il produttore in persona, Giannandrea Pecorelli, in una recente intervista a un noto mensile. La produzione è quindi molto felice di aver riconfermato il successo della serie e di essersi totalmente scrollata di dosso i problemi che, poco prima della pandemia, avevano fatto temere una chiusura definitiva delle porte de Il Paradiso. Insomma una rivincita in grande stile e grande felicità per i fan, che seguiranno ancora per tanto tempo le vicende legate al grande magazzino e ai suoi protagonisti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Conferme e grandi ritorni delle nuove stagioni della soap

Le riprese de Il Paradiso delle Signore 6, o quarta stagione formato daily, sono già iniziate. E sono così arrivate le prime conferme di chi rivedremo su Rai1 da settembre. Presentissimo Emanuel Caserio, Salvatore, così come tutte le Veneri compresa Gloria Moreau. Nessun ulteriore addio, almeno per il momento, dalle mura de Il Paradiso. Gabriella ha deciso di non seguire subito Cosimo a Parigi ed è quindi probabile che per tutta o comunque buona parte della Sesta Stagione la vedremo ancora nel suo studio. C'è però da chiedersi se la Rossi sarà ancora protagonista nella Settima. E qui i fan più affezionati cominceranno a fantasticare su un possibile ritorno di fiamma tra lei e l'Amato. In molti aspettano che i due tornino insieme, visto che è ormai palese che si vogliano ancora molto bene. Che la notizia di una nuova stagione sia favorevole allo sviluppo della loro storia d'amore?

E per quanto riguarda la famiglia Amato, si parla di grandi ritorni. Se per Rocco e Maria pare ci sia meno spazio – i due sono partiti per Roma – a casa di Agnese potrebbe bussare un dei suoi figli. Sarà Antonio insieme a Elena o sarà Tina da Londra? E in questo caso, Sandro sarà con lei? A far pensare che sia l'ultimogenita della sarta a fare capolino di nuovo a Il Paradiso, è una foto di Neva Leoni con dei bigodini in testa – pronta per un acconciatura anni '60 - in un camerino di un set. Ma sarà così?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio troverà un nuovo amore?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per ora in nostro possesso non ci rivelano molto, ovviamente, sulle trame della prossima stagione. Ma avendo la conferma che la soap ci farà compagnia per due anni, possiamo sperare che Vittorio ritrovi l'amore. Se infatti, a detta di Alessandro Tersigni, questa Sesta Stagione si concentrerà sulla carriera lavorativa del Conti, la Settima potrebbe finalmente ridargli la serenità sentimentale. Archiviata Marta – o forse chissà ritornata – il direttore del grande magazzino milanese potrebbe ricominciare una storia d'amore con la donna giusta per lui. Per il momento si sa poco su Beatrice e sul suo ruolo nelle nuove stagioni. Di sicuro il suo personaggio avrà più spazio ma non necessariamente accanto a suo cognato.

