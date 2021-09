Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Arriva Flora, la figlia di Ravasi. Adelaide ha paura!

Anticipazioni TV

La contessa ha perso il marito... ma ha trovato una figliastra (la quale le darà parecchio filo da torcere).

Achille Ravasi è morto. La contessa di Sant'Erasmo non fa in tempo a piangerlo che deve asciugarsi gli occhi per dare il benvenuto ad una giovane italo-americana... Guai in vista per Adelaide!

Il Paradiso delle Signore: Arriva la figlia segreta di Achille Ravasi

Uno dei colpi di scena della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore - da poco iniziata - riguarda senza ombra di dubbio la misteriosa sparizione di Achille Ravasi. Il corpo di quest'ultimo viene infatti ritrovato, esanime. Adelaide è sotto shock. Tuttavia, sta per piombare nella vita dell'inconsolabile vedova una persona che è pronta a sconvolgerla ancora di più: si tratta di Flora Gentile Ravasi, la figlia segreta del defunto Achille.

Ecco chi è Flora Gentile Ravasi, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Stando a quanto emerso fino ad ora, la giovane, interpretata dall'attrice Lucrezia Massari, ha circa 25 anni, e si contraddistingue per l'incredibile eleganza. A quanto pare, Flora è nata dalla relazione amorosa che il commendatore instaurò con l'amante Liz Gentile, una donna di origini italiane. La ragazza è cresciuta a New York, senza sapere mai chi fosse il padre biologico. In seguito alla morte del Ravasi, però, le arriva la notizia dall'Italia: il genitore di cui non conosceva neanche l'esistenza le ha lasciato qualcosa in eredità.

Il Paradiso delle Signore: Fuoco e fiamme tra la contessa e la figliastra!

Quindi, Flora giunge nel Belpaese, a Milano, anche se non ha alcuna intenzione di fermarsi a lungo. D'altra parte, le circostanze potrebbero costringerla a cambiare idea... Inoltre, sembra proprio che l'ereditiera darà filo da torcere ad Adelaide, la quale non sarà affatto felice di averla intorno. Che cosa accadrà di preciso tra le due? Lo stesso Roberto Farnesi, l'attore che interpreta Achille Ravasi, ha dichiarato in una recente intervista:

Arriva Flora Gentile Ravasi, figlia del commendatore Achille, la cui scomparsa è al centro di un giallo, a portare scompiglio. Lei subirà il fascino di Guarnieri e questo potrebbe indispettire la contessa e far nascere una bella schermaglia nella soap opera.

Tempesta in arrivo!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.