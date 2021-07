Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Anna Imbriani torna nella soap. Prenderà il posto di Marta?

Anticipazioni TV

L'ex Venere torna a Milano. Che cosa accadrà tra lei ed il proprietario del grande magazzino, ormai lasciato solo dalla consorte?

Vittorio Conti, dopo la partenza della moglie, sarà pronto a voltare pagina con Anna Imbriani nella sesta stagione della soap di Rai 1? Ecco la risposta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Novità in arrivo per Vittorio Conti!

I fedelissimi de Il Paradiso delle Signore sono impazienti che arrivi settembre per scoprire che cosa accadrà nella nuova stagione della soap tutta italiana di Rai 1. Nel frattempo, essi non possono far altro che tentare di soddisfare la loro curiosità con qualche anticipazione. Ad esempio, negli ultimi giorni sono iniziate a circolare delle voci che riguardano proprio uno dei protagonisti più amati, ossia Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. A quanto pare, infatti, la vita sentimentale di questo personaggio subirà un vero e proprio stravolgimento.

La partenza di Marta ed il ritorno di Anna Imbriani, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Alla fine del quinto capitolo, Marta Guarnieri, la moglie del proprietario del grande magazzino, ha lasciato Milano, e conseguentemente il consorte, partendo per gli Stati Uniti. E, si sa, per uno che va, ce n'è un altro che viene: l'ex Venere, apparsa nelle prime due stagioni de Il Paradiso delle Signore, Anna Imbriani, è pronta a tornare. A confermarlo è stata l'attrice che la interpreta, ossia Giulia Vecchio, la quale si è mostrata sui social con gli inconfondibili abiti di scena, e raggiante. Persino l'Ufficio Stampa Rai, nel momento della pubblicazione del palinsesto ufficiale della stagione televisiva 2021/2022, ha parlato d'importanti novità in merito al cast della soap in questione. Anzitutto, il nome dell'attrice che interpreta Marta, Gloria Radulescu, non è stato menzionato, mentre è stato fatto quello della Vecchio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio ed Anna diventeranno una coppia?

Anna Imbriani, all'epoca, era una delle Veneri, ma soprattutto era un'amica del Conti, e la fidanzata di Quinto Reggiani, insieme al quale aveva lasciato il capoluogo lombardo. La giovane, ovviamente, non ha mai pensato a Vittorio come ad un partner... eppure le cose adesso potrebbero cambiare. A rafforzare l'ipotesi, uno scambio di battute tra Giulia Vecchio e la Radulescu. La prima, infatti, ha taggato la seconda, scrivendole: "Ci siamo passate il testimone amica". Che la giovane si stesse riferendo proprio al posto che in precedenza occupava l'altra e che sta per andare ad occupare lei stessa nel cuore del proprietario de Il Paradiso delle Signore? Non ci resta che attendere l'imminente autunno!

Scopri le ultime news su Il Paradiso delle Signore.