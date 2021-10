Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide esce di scena. È in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai1. Adelaide scomparirà all'improvviso dalla soap. La contessa è in pericolo!

E se vi dicessimo che la Contessa Adelaide dirà addio al Paradiso? Niente panico, ritornate seduti! Il nostro addio sarà solo temporaneo e durerà non più di un mese. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che il personaggio della Di Sant'Erasmo si prenderà una breve pausa tra marzo e aprile e non sarà quindi presente nelle trame della soap, ritornata in onda in prima visione da circa un mese. Ma perché l'algida contessa non sarà presente a Villa Guarnieri e tra le “sale dorate” del suo prestigioso Circolo? Scopriamolo insieme!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide in pericolo!

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano, come abbiamo detto, che la Contessa sarà assente per circa un mese nelle trame della soap. La sua temporanea sparizione avrà certamente a che fare con la nuova arrivata Flora. Sin dalle prime puntate, abbiamo sospettato che la figlia di Ravasi potesse essere pericolosa per la Di Sant'Erasmo. Il suo arrivo, proprio quando la morte di Achille è stata archiviata come incidente, ci ha fatto sobbalzare dal divano e farci temere che i segreti della nostra contessa e del suo fido Umberto, potessero venire a galla. Ebbene sembra che i nostri dubbi avranno conferma, visto che – secondo gli spoiler – la Gentile Ravasi diventerà sempre più repentinamente una spina nel fianco per Adelaide e metterà in serio pericolo la sua incolumità e la sua relazione con il Guarnieri.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide indaga. Cos'ha scritto Achille a Flora?

Il Paradiso delle Signore: Adelaide lascia il Paradiso

Flora metterà i bastoni tra le ruote ad Adelaide puntata dopo puntata. Negli episodi de Il Paradiso delle Signore andati in onda nei giorni scorsi abbiamo visto come la contessa non si fidi per nulla della “figliastra” e di come la voglia tenere sott'occhio. È per questo che l'ha convinta a trasferirsi a Villa Guarnieri, con il chiaro intento di scoprire cosa nasconda e cosa ci sia scritto nella lettera che Achille le ha lasciato. E il mistero continuerà a tenere banco per diverso tempo! A peggiorare la situazione, ve lo anticipiamo già, ci sarà il fatto che la giovane Flora comincerà a interessarsi a Umberto. Dopo che il Guarnieri prenderà le sue difese in un'accesa discussione con Vittorio, la ragazza inizierà a guardare con occhi diversi il Commendatore, cosa che ovviamente manderà Adelaide su tutte le furie. Ma... non è finita qui! Pare infatti che Flora Gentile Ravasi non si limiterà a strappare dalle braccia della Contessa l'unico vero amore della sua vita ma riuscirà a metterla in pericolo. Adelaide scomparirà dal Paradiso e dal Circolo per diverso tempo (un mese circa) ma ancora non sappiamo se sarà costretta ad andarsene per salvarsi la pelle o se sarà proprio Flora a farla sparire, nella speranza di liberarsi di lei!

Adelaide scompare ma torna più in forma che mai ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni

Qualunque sia il motivo – sparizione voluta o subita – Adelaide farà ritorno a casa. Vi assicuriamo che la Contessa non perderà lo smalto e che il suo momentaneo addio a Milano e al Paradiso, non minerà minimamente il suo spirito. Ne vedremo insomma ancora delle belle e siamo sicuri che al suo ritorno il confronto con Flora si farà ancora più interessante. La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sarà forse quella che metterà la Di Sant'Erasmo più alla prova ma anche quella che rafforzerà – sempre che ce ne sia mai stato bisogno – il suo personaggio.

Il Paradiso delle Signore: Ecco i veri motivi dell'addio di Adelaide

Dietro all'addio momentaneo di Adelaide dalle trame della soap ci sono alcuni motivi personali della sua attrice, Vanessa Gravina. L'artista ha infatti comunicato che sarà assente nelle puntate primaverili de Il Paradiso delle Signore, per assolvere ad alcuni suoi impegni teatrali. Questi le impediranno di essere sul set per registrare le puntate giornaliere e dunque gli sceneggiatori hanno dovuto pensare a un escamotage per giustificare la sua assenza. Niente paura però, vi rassicuriamo ancora, la Contessa tornerà ancora più scatenata e forte di prima!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 4 all'8 ottobre 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.