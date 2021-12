Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide e Flora alleate? Ecco cosa succederà dopo Natale...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per le Puntate in onda su Rai1 dopo Natale. Flora e Adelaide metteranno da parte i dissidi e rafforzeranno il loro rapporto.

Il Paradiso delle Signore è in vacanza ma le sue trame continuano a appassionarci anche in questo caldo clima natalizio. A farci però tremare di curiosità sono alcuni spoiler che stanno circolando, da qualche giorno in rete. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano infatti che il rapporto tra Adelaide e Flora potrebbe trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Le due, da rivali quali le abbiamo lasciate, potrebbe diventare alleate! Sì, state leggendo proprio bene. La Contessa e la Gentile Ravasi sarebbe destinate a grandi cose insieme. E Umberto? Sarà loro complice o semplicemente una pedina tra le loro mani?

Il Paradiso delle Signore: Flora parte per New York, Adelaide va a Parigi

Flora ha incastrato i Guarnieri scoprendo la combinazione della loro cassaforte. Ha così messo mano al plico di documenti – messo insieme dall'investigatore Gallo per Cosimo – ed era pronta a passare all'attacco. Ma quanto raccontato da Umberto e Adelaide su suo padre – un uomo bugiardo e approfittatore – hanno convinto la ragazza a partire per New York senza denunciare i suoi rivali. La ragazza passerà quindi il Natale con i suoi amici mentre Adelaide starà a Milano “sola” con il suo amato cognato. Per lei non saranno vacanze facili. Nella puntata del 24 dicembre 2021 l'abbiamo vista infatti molto malinconica. Le mancano Riccardo e Marta e senza di loro le vacanze non sono le stesse. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Contessa deciderà di partire per Parigi e passare del tempo insieme al suo amato nipote. Un'assenza che durerà per poco tempo ma che permetterà a Umberto e Flora di avvicinarsi sempre di più.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide torna a casa e Flora la difende in tribunale!

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Adelaide farà una breve sosta a Parigi, giusto il tempo di ricaricare le batterie e stare con la sua famiglia. Ma al suo rientro le cose saranno molto cambiate. Non solo scoprirà che Umberto e Flora hanno accorciato le distanze ma verrà a conoscenza del fatto che il caso sulla morte di Ravasi non solo è stato riaperto ma lei dovrà presentarsi presto in tribunale. Non saranno momenti facili per la Contessa! Vi abbiamo già anticipato che verrà ricercata persino dall'Interpol e sarà costretta a scappare. Ma quello che ancora non vi avevamo rivelato è che Flora stupirà tutti con un colpo di scena: deciderà di deporre a favore della Di Sant'Erasmo!

Trame Il Paradiso delle Signore: Adelaide e Flora alleate

Flora deporrà a favore di Adelaide e tutto questo lascerà di stucco persino Umberto. Cosa succederà dopo Natale nelle Trame de Il Paradiso delle Signore e perché le Anticipazioni della Soap ci rivelano questo scoop? Non abbiamo ancora una risposta certa ma intuiamo che nel corso delle puntate che ci faranno compagnia dopo Capodanno, la Gentile Ravasi e la Contessa avranno modo di appianare le loro divergenze. E lo faranno, molto probabilmente, tenendo il Guarnieri completamente all'oscuro. A farci sospettare questo sono le parole di Vanessa Gravina che, in una sua intervista, ha rivelato che “niente è come sembra”. Che Flora e Adelaide non si siano messe d'accordo e che nel loro piano non sia incluso Umberto? La Di Sant'Erasmo si sarà stufata di essere sempre messa da parte per l'affascinante ragazzetta di turno e penserà di dare una sonora lezione al suo amato cognato, facendo ricadere unicamente su di lui le accuse dell'omicidio di Ravasi? Rimangono solo supposizioni. Quel che è certo è che Adelaide dovrà lasciare Milano di nuovo, stavolta per sfuggire alle accuse su di lei ma il suo rapporto con Flora migliorerà a tal punto da far diventare la stilista una sorta di "figlioccia" per lei.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.