Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 settembre 2020: Federico torna a camminare!

Anticipazioni TV

Tornano le Puntate Inedite de Il Paradiso delle Signore. Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata dell'8 settembre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Federico torna a Milano camminando sulle sue gambe.

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 9 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Roberta si prepara ad affrontare un esame molto difficile e tutte le sue amiche sono vicine a lei per incoraggiarla. Intanto Federico torna dalla Svizzera e a sorpresa... sulle sue gambe. Armando invece si rifiuta di partecipare alla vendita di beneficenza organizzata da Don Saverio al Paradiso e né Vittorio né Agnese riescono a convincerlo. A Villa Guarnieri infine, arriva un telegramma da Adelaide, in viaggio di nozze ma Umberto sembra notare qualcosa che non va e non riesce a calmare la sua preoccupazione per la cognata.

Federico torna a Milano... e cammina! In questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 settembre 2020

A Milano si attendono novità da parte di Federico. L'operazione è andata bene ma ovviamente i tempi di recupero sono lunghi e dolorosi. A casa Cattaneo si vive nella speranza di poter rivedere il giovane in salute e di riabbracciarlo il prima possibile. Le preghiere di Luciano e Silvia sembrano essere state ascoltate e il ragazzo torna inaspettatamente a Milano dalla Svizzera, camminando sulle sue gambe. Intanto Roberta, ormai certa che il suo ex fidanzato non la voglia più vedere, deve affrontare un esame difficile. Per fortuna accanto ha le sue amiche.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Primo Maggio al Paradiso delle Signore

Vittorio ha organizzato una vendita di beneficenza a Il Paradiso delle Signore. Il Conti ha chiesto l'aiuto di Don Saverio ma non si sarebbe mai immaginato di ricevere – da parte di Armando – il rifiuto a parteciparvi. Il magazziniere, paladino della laicità della festa dei lavoratori, dichiara di voler seguire solo il corteo che sfilerà in città. Vittorio e Agnese cercano in ogni modo di fargli cambiare idea ma Armando non ha intenzione di cambiarla.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Un telegramma di Adelaide mette in allarme Umberto

Umberto è in pena per Adelaide. Da quando è partita per il viaggio di nozze, la Contessa non ha dato notizie di sé e in casa c'è grande apprensione. All'improvviso arriva un telegramma, che rincuora Marta, Riccardo e Vittorio ma che lascia perplesso il commendatore. Il Guarnieri senior nota qualcosa di strano nella missiva. Umberto teme addirittura che quella con cui è scritta la lettera non sia la grafia di sua cognata e ha il sentore che sia successo qualcosa di grave. Dov'è finita Adelaide?

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 settembre all'11 settembre 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.