Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 ottobre 2020: Addio a Riccardo e Nicoletta!

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 9 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Riccardo e Nicoletta dicono addio a Milano e si trasferiscono a Parigi con Margherita.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata del 9 ottobre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Riccardo ha scoperto l'inganno di Ludovica ma non potrà vivere il suo amore con Nicoletta fino a quando la Sacra Rota non avrà annullato le nozze. Per questo motivo i due decidono di lasciare Milano e di andare a vivere a Parigi con la loro Margherita. Umberto e inaspettatamente pure Adelaide li appoggiano. Luciano si chiarisce finalmente con Federico, che tenta ancora una volta di convincere il padre a lasciare Clelia. Intanto Armando si lascia andare e comincia a corteggiare Agnese.

Riccardo e Nicoletta in partenza per Parigi in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 ottobre 2020

Riccardo ha smascherato Ludovica. Pur di farsi sposare e ottenere quello che vuole, Ludovica ha finto di essere incinta. Il Guarnieri è però riuscito a scoprire la verità sebbene le nozze siano state comunque celebrate. Riccardo stavolta non intende rispettare il protocollo e in barba alle malelingue, decide di lasciare la Brancia e di seguire il suo cuore. Per il momento però è consapevole di non poter vivere alla luce del solo il suo amore con la Cattaneo e di dover attendere l'annullamento delle nozze da parte della Sacra Rota, per poter coronare ufficialmente il suo sogno. Per questo motivo decide insieme a Nicoletta di partire per Parigi e di trasferirsi là con Margherita sino a che non avrà ottenuto quanto richiesto. Umberto e Adelaide appoggiano i due ragazzi e danno la loro benedizione.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Federico prega Luciano di lasciare Clelia

Umberto e Adelaide sono finalmente insieme a Milano. Il Guarnieri ha riportato la Contessa a casa e per la Di Sant'Erasmo, ormai spiantata, è tempo di riorganizzare la sua vita. Stessa necessità anche per Luciano, ora più che mai convinto di dover tagliare i ponti con Silvia e di vivere serenamente la sua relazione con Clelia. Il Cattaneo riesce a chiarirsi con suo figlio Federico, che tenta ancora una volta di convincerlo a chiudere la sua relazione con la Calligaris ma senza ottenere alcun successo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando alla riscossa

È da tempo che tra Agnese e Armando si respira aria di romanticismo. Per un motivo o per un altro, tra i due non è ancora successo nulla ma il capo magazziniere decide che è arrivato il momento di passare all'azione. Preso coraggio, si lascia finalmente andare e comincia a corteggiare la sarta, convinto che anche lei provi gli stessi sentimenti per lui.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.