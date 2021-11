Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 novembre 2021: Irene VS Gemma. E' guerra!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 9 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Irene non sopporta la presenza di Gemma al Paradiso e si ingegna per boicottarla in ogni modo possibile. La Cipriani vuole proteggere Stefania, caduta nei tranelli della sua futura sorellastra e certamente non felice di averla tra i piedi pure a lavoro. La Colombo però non è d'accordo con la sua amica; non vuole infatti che Irene combini qualche disastro e faccia arrabbiare Ezio. Intanto Don Saverio spinge Giuseppe a rivelare ad Agnese di Petra. La sarta anche se ignara della doppia vita di suo marito, ha intuito che qualcosa non va con il suo consorte e soffre moltissimo per la sua crisi matrimoniale. Trova però per fortuna conforto in Armando. Flora invece continua a indagare sui Guarnieri e sul rapporto che Achille aveva con loro. La ragazza annuncia di voler partire per Parigi e Adelaide è molto in ansia. Ha infatti paura che Cosimo possa rivelare alla Gentile Ravasi qualcosa di molto compromettente.

Irene contro Gemma ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 novembre 2021

Gemma è diventata la nuova Venere del Paradiso. La ragazza ha sostituito Paola, costretta a lasciare il lavoro per portare avanti la sua gravidanza. La figlia di Veronica è felicissima, è riuscita a raggiungere il suo obiettivo ma Irene non è per nulla contenta. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Cipriani sarà determinata a vendicare lo smacco ricevuto da Stefania da parte della sua sorellastra. Irene farà di tutto per boicottare la nuova collega ma la Colombo, spaventata di scontentare il padre, cercherà di farle cambiare idea e di calmare i suoi bollenti spiriti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Giuseppe e Agnese in crisi

Agnese ha scoperto che Giuseppe le sta mentendo. La sarta ha notato alcuni ammanchi nel libretto di risparmio della sua famiglia e vorrebbe che il marito le rivelasse dove sono finiti i soldi. Il magazziniere però tace e le cose tra lui e sua moglie stanno andando alla deriva. Agnese soffre molto per la sua crisi matrimoniale ma per fortuna Armando è sempre là accanto a lei, per consolarla. Intanto, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Don Saverio cercherà di convincere Giuseppe a rivelare la verità sull'esistenza di Petra. Ma l'Amato si deciderà a dire tutto ai suoi cari?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora pronta a partire per Parigi. Adelaide ha paura

Flora indaga sulla morte di suo padre Achille. La ragazza è convinta che ci sia qualcosa di molto poco chiaro nella sua scomparsa e crede che i Guarnieri siano in qualche modo coinvolti. La Ravasi ha tra le mani ancora la lettera che suo padre le ha lasciato e sa delle accuse che Cosimo, prima di partire, aveva mosso contro la famiglia di Umberto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per questo motivo, deciderà di raggiungere Parigi. Adelaide comincerà ad avere paura che Flora possa incontrare il Bergamini e possa quindi scoprire preziosi dettagli.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.