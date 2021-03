Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 marzo 2021: Vittorio corre ai ripari. Salverà il Paradiso!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 9 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio corre ai ripari. Il Conti farà di tutto per salvare il Paradiso dallo scandalo che rischia di fargli perdere prestigio. Ad aiutarlo ci sono Umberto e Federico, fedelissimi suoi alleati. Intanto Adelaide convince Ludovica a rimanere a Milano e a non partire per Parigi. La Contessa ha dei progetti importanti da proporre alla ragazza. Armando invece soffre per l'addio di Agnese mentre Giuseppe, tronfio, ha trovato chi potrà fare da guardiano notturno alla caffetteria di Salvatore.

Vittorio corre ai ripari. Salverà Il Paradiso! Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 marzo 2021

Vittorio è sprofondato nello scandalo. La presentazione della nuova collezione di Gabriella - avvenuta il giorno della Festa delle Donne - e la vetrina con il nuovo abito, ha creato un vero e proprio caos. Il Paradiso non naviga in buone acque. Su di lui, a causa della Vettorazzo, gravano pesanti accuse di malcostume. Il Conti deve correre immediatamente ai ripari prima che i commenti negativi – usciti sui giornali – affossino completamente la buona reputazione del grande magazzino. Il direttore chiede aiuto a Umberto e Federico e insieme a loro cerca di escogitare un piano per risollevare la situazione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che sarà una lunga e dura battaglia e che non sarà facile riportare la serenità tra le clienti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica decide di non partire per Parigi

Dopo la terribile aggressione a casa Ferraris, Marcello ha suggerito a Ludovica di fuggire a Parigi. La Brancia non è però mai stata convinta che si trattasse della soluzione migliore per lei. La ragazza decide quindi di non partire e di dare retta ad Adelaide. La Contessa le propone infatti di rimanere a Milano e la informa di avere grandi progetti in mente per lei. Purtroppo però la minaccia de Il Mantovano si fa sempre più pressante. Salvatore ha dormito in caffetteria per evitare che qualcuno si intrufolasse di soppiatto e Giuseppe, preoccupato per il figlio, pensa a una soluzione per lui.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Armando con il cuore spezzato

Agnese ha deciso di dare una seconda opportunità a suo marito. L'uomo sembra essere molto cambiato e la sarta decide di provare a dargli nuovamente fiducia. A pagare le conseguenze di questa situazione è ovviamente il povero Armando. Il Ferraris soffre terribilmente per l'allontanamento di Agnese e spera che la donna cambi presto idea. Intanto Giuseppe ha trovato chi potrà controllare il locale di suo figlio. Ha infatti un amico che potrà fare il guardiano notturno e aiutare Salvatore a tenere al sicuro la sua caffetteria.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.