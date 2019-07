Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 luglio 2019: Nicoletta nasconde un segreto a Riccardo

Anticipazioni TV

Mentre Vittorio non riesce a godersi il successo del Paradiso, Nicoletta decide di non rivelare a Vittorio di essere incinta.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 9 luglio 2019, nonostante i sacrifici fatti per il Paradiso sembrino portare i loro frutti, Vittorio non riesce a godersi la felicità a causa della fuga di Andreina per godersi il momento. Nicoletta invece continua a subire i maltrattamenti di Riccardo e per questo decide di non rivelargli di aspettare un bambino. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Vittorio soffre per amore in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 luglio 2019

Vittorio è disperato per la fuga di Andreina e per questo non riesce a godersi l'ottimo momento che il suo grande magazzino sta vivendo. Le vetrine del Paradiso hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento e il Conti è talmente assente da sembrare completamente disinteressato a quanto di bello sta accadendo intorno a lui. Marta invece può gioire per essere riuscita a mostrare a tutti, padre compreso, il suo talento. La Guarnieri non dovrò però cantare vittoria così presto. Umberto non è felice che la figlia lavori al Paradiso e farà di tutto per allontanarla.

Nicoletta mente a Riccardo

Nicoletta deve affrontare ancora una volta Riccardo, che non smette di umiliare la giovane e che cerca di tenerla "al suo posto". Il Guarnieri non si è fatto scrupolo di approfittarsi della giovane Cattaneo e tutt'ora non perde occasione per maltrattarla. Questo atteggiamento porta Nicoletta a non riuscire a rivelargli una scomoda verità: è incinta e il bambino che aspetta è suo! Purtroppo per lui, Riccardo dovrà fare i conti con la realtà e affrontare una donna molto più energica e determinata: Silvia Cattaneo!

