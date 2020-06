Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 giugno 2020, in replica: Angela rischia di morire

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni, Riassunto Puntata di Domani in onda su Rai1. Ecco Cosa Succede, Trame della Soap nell'Episodio di martedì 9 giugno 2020.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani - martedì 9 giugno 2020 - Angela ha un grande dubbio. Non sa infatti se restituire o meno la lettera che ha trovato a Riccardo mentre Marcello intercetta una telefonata di Federico a Roberta e mette in allarme il Cattaneo. Riccardo, in preda al dolore dopo la visione del carosello, fa un gesto molto pericoloso che finisce per coinvolgere la povera e innocente Barbieri. Ma vediamo insieme le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: I dubbi di Angela

Sin da quella notte di bagordi al Circolo, Angela ha capito che qualcosa tormenta il bel Guarnieri. Riccardo, stremato dal dolore, si è infatti lasciato andare ai fumi dell'alcol, perdendo il controllo di se stesso e prendendosela con la povera barista. La Barbieri scopre però un ulteriore dettaglio su di lui, che le permette di comprendere meglio cosa turba il figlio di Umberto. Angela trova la lettera piena di risentimento, che Riccardo ha scritto a Nicoletta dopo il fallimento della loro fuga. Una missiva piena di rancore e dolore per un amore che sembra non destinato a trovare il lieto fine. Angela non sa se restituire la lettera al ragazzo o fare finta di nulla; ha infatti paura che il giovane non voglia affrontare l'argomento e tanto meno che qualcuno sappia quanto sta soffrendo.

Riccardo investe Angela in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 giugno 2020

Riccardo sta per tornare dalla Liguria e in sua assenza, Angela ha scoperto il suo lato oscuro. Purtroppo però il suo ritorno a Milano coincide con la proiezione del Carosello al Paradiso delle Signore. Un brutto colpo per il giovane Guarnieri, che si trova a rivedere Nicoletta, ripresa nelle sue vesti di madre e Venere. Riccardo non regge il colpo e in preda alla disperazione, esce di corsa dal grande magazzino e si infila in macchina. La sua corsa forsennata viene però interrotta. Sul suo cammino c'è Angela che, sventurata, finisce per essere investita.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello vs Federico, inizia la sfida

Mentre Riccardo investe Angela, Marcello è in caffetteria. Il ragazzo intercetta una telefonata di Federico a Roberta e scambia con il suo “rivale in amore” alcune parole. La sfida tra i due ragazzi per il cuore della Pellegrino, è appena iniziata ma non mancano già le scintille. Intanto la corsa al posto vacante al Paradiso si è conclusa con la vittoria di Patrizia Vega, su Maria. Vittorio però scopre che la sua nuova venere nasconde qualcosa e prende una decisione inaspettata.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 giugno 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.