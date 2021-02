Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 febbraio 2021: Ludovica indaga su Federico e Umberto...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 9 febbraio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Ludovica sospetta che tra Federico e Umberto non ci sia solo una grande stima.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 9 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Irene è molto delusa dalla scelta di Vittorio di dare a Dora il ruolo di capo commessa. Rocco cerca di rasserenarla e la invita a cambiare atteggiamento nei confronti delle sue colleghe e di dimostrarsi più disponibile. Ludovica è sempre più incuriosita da Federico e dallo strano ascendente che il ragazzo sembra avere su Umberto. Armando vuole provare la “panchina dell'amore”. Per farlo decide di incidere la sua storia e di raccontare il suo amore per Agnese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene delusa dalla scelta di Vittorio

Dora è la nuova capo commessa. Dopo l'addio di Clelia e Luciano, Vittorio ha dovuto nominare una nuova direttrice delle Veneri e la scelta è ricaduta sulla biondissima veterana del grande magazzino. Irene però non è per nulla contenta. La ragazza era sicura di poter avere quel posto ma purtroppo il Conti sembra essere stato di un altro parere. Rocco cerca di farle tornare il sorriso ma la invita anche a ragionare sul suo comportamento. L'Amato la spinge infatti a cambiare atteggiamento verso le sue colleghe e a essere più disponibile. Irene accetta il consiglio ma il suo cambiamento, fin troppo repentino, suscita una certa preoccupazione nelle ragazze, non abituate a vederla così.

Ludovica indaga su Federico nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 febbraio 2021

Cosimo ha informato Ludovica di aver scelto Federico come suo testimone di nozze. La Brancia, delusa dal non poter partecipare al matrimonio del suo amico d'infanzia, è molto stupita di questa scelta. Il Bergamini le ha raccontato come il giovane Cattaneo sia riuscito a fare un vero e proprio miracolo, aiutandolo a convincere Umberto a lasciarlo in pace. È ormai indubbio che tra Federico e il Guarnieri ci stia una profonda stima reciproca. Ludovica, da sempre furba come una volpe, intuisce che non si può trattare solo di stima... deve esserci dell'altro. Si mette così a indagare per scoprire che tipo di rapporto leghi i due uomini. Lo strano ascendente che il figlio di Luciano ha sul commendatore, deve avere un ragione molto succulenta. Ne è sicura!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Armando e il messaggio d'amore per Agnese

San Valentino è ormai alle porte e Armando vuole testare la “panchina dell'amore”. Il capo magazziniere vuole che tutto sia in ordine per il grande giorno ma in effetti vuole cogliere anche l'occasione per fare il suo regalo ad Agnese. Con la scusa di provare il registratore, incide la sua storia d'amore con la sarta: dai primi languidi sguardi al ritorno di Giuseppe. Purtroppo per loro, da quando è tornato l'Amato, sono costretti a ritagliarsi solo piccoli ma intensi momenti di intimità. Ma le cose saranno destinate a cambiare?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 febbraio 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.