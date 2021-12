Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 dicembre 2021: Vittorio caccia Agnese dal Paradiso!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 9 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Vittorio spinge Agnese a lasciare il lavoro e prendersi una pausa, dopo quanto successo in Atelier.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 9 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, il Paradiso ha rischiato di essere distrutto. Vittorio è sconvolto e dopo aver scoperto che il tutto è avvenuto per una distrazione di Agnese, decide di allontanare la sarta dall'Atelier. L'Amato è costretta quindi a lasciare il suo lavoro e prendersi una pausa. Dora intanto è molto incuriosita dal biglietto che Nino ha lasciato appeso sull'albero di Natale, come da tradizione nel grande magazzino. Adelaide è invece pronta a mettere in moto il suo piano per annientare Flora ma la ragazza non ha intenzione di fermarsi. È anzi pronta ad andare a fondo nel passato dei Guarnieri.

Vittorio allontana Agnese dal Paradiso ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 dicembre 2021

Il Paradiso va a fuoco! Una distrazione di Agnese ha rischiato di mettere in pericolo il grande magazzino di Milano. La sarta, presa dalle preoccupazioni per i suoi figli, ha lasciato il ferro da stiro acceso in Atelier e questo ha provocato purtroppo un pericoloso focolaio, che ha rischiato di distruggere tutto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per fortuna verrà evitato il peggio ma la reazione di Vittorio non si farà attendere. Capito che la sua collaboratrice è distratta, il Conti la inviterà a lasciare il suo lavoro e a prendersi una pausa. Per Agnese e per la sua famiglia sarà un vero shock.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Dora sempre più innamorata di Nino

Al Paradiso è tornato l'albero di Natale e con lui il rito dei bigliettini dei desideri, scritti sia dallo staff che dai clienti. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Dora non vedrà l'ora di scoprire cosa ha scritto Nino. La Venere è ancora molto intrigata dal bel giovane seminarista e nonostante tutto non riesce a resistere al suo fascino magnetico. E forse, stavolta, il suo interesse sarà ricambiato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora non demorde. Scoprirà il segreto dei Guarnieri

Flora è in trappola o almeno è quello che vorrebbe Adelaide. La Contessa ha capito che la Gentile Ravasi ha scoperto alcuni dettagli importanti sulla sua famiglia e sulla morte di Achille. Spaventata che la ragazza possa metterla in pericolo, ha deciso di escogitare un piano per fermarla. E ora è pronta a metterlo in moto! Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che Flora non si lascerà di certo spaventare dalla caparbietà della Di Sant'Erasmo e sembrerà più che mai convinta a voler scandagliare il passato dei Guarnieri.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.