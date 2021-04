Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 9 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gabriella ha deciso di rivelare tutto a Cosimo. Dopo la lunga chiacchierata con Salvatore, la Rossi consegnerà la lettera di Arturo al marito. Il Bergamini non potrà credere a quel che leggerà. Dora continua a fantasticare sul suo futuro con Nino ma lui è convinto di non essere l'uomo adatto a lei e di non poterle dare il futuro che desidera. Marcello si confida con Ludovica: è stato convocato in Questura. Umberto e Adelaide invece, preoccupati per Marta, si confrontano sul da farsi.

Gabriella consegna la lettera a Cosimo. È uno shock! Ecco cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 aprile 2021

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gabriella prenderà finalmente coraggio. Dopo che un evento drammatico ha sconvolto la sua vita e quella di Cosimo – ormai orfano anche di madre – la ragazza si è confidata con Salvatore, sicura di trovare nell'Amato una spalla a cui aggrapparsi. Il barista, ancora molto affezionato a lei, è riuscito a infonderle fiducia e l'ha spinta a correre immediatamente dal marito, per rivelargli quanto scoperto. È così che la stilista si decide a consegnare la lettera di Arturo al suo amato consorte, pronta a sostenerlo qualunque sia la sua reazione. Per il povero Bergamini sarà un altro shock. Dopo la morte improvvisa di Delfina, il ragazzo si trova ad affrontare le parole sconcertanti del padre, sicuro che Umberto sia coinvolto in qualche losco affare di cui nessuno ancora sa nulla. Quale sarà la verità?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: L'amore impossibile di Dora

Dora sta attraversando la rosea via dell'amore. Completamente folgorata da un nuovo cliente de Il Paradiso delle Signore, è ormai certa che lui sia l'uomo della sua vita. Ma Nino, questo il nome del ragazzo, non sembra per nulla d'accordo con lei. Anzi, cerca in ogni modo di fuggire dalle attenzioni della Venere, convinto di non poterle dare quello che vuole. Le Veneri sono molto preoccupate per la loro amica, che non sembra accorgersi della diffidenza del giovane. Intanto Marcello rischia di finire in prigione. Il Mantovano ha fatto il suo nome e il Barbieri ha ricevuto una chiamata in Questura. Il giovane barista si confida con Ludovica, preoccupato che le cose si mettano molto male per lui.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto e Adelaide preoccupati per Marta

Vittorio è stato vittima di un incidente e le sue condizioni di salute non sono per nulla rassicuranti. Dopo la visita del medico della Contessa e una notte passata con i deliri, Beatrice ha deciso di chiamare Marta e di informarla di quanto sta succedendo. La Guarnieri sta per tornare a Milano e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza, una volta arrivata a casa, sarà già al corrente del tradimento del marito. Vedremo cosa succederà al matrimonio dei Conti ma intanto, ignari di tutto, Adelaide e Umberto discutono sul da farsi. Entrambi preoccupati per la loro “bambina”, vorrebbero fare qualcosa per salvare il salvabile.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.