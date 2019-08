Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 agosto 2019: Il giorno delle nozze di Nicoletta finisce in tragedia

Anticipazioni TV

Nicoletta scopre un segreto di Riccardo poco prima di pronunciare il suo sì. Le nozze potrebbero essere annullate.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 9 agosto 2019, Nicoletta e Riccardo sono pronti a varcare le porte della chiesa per sposarsi ma qualcuno trama alle loro spalle e rivela un segreto che potrebbe distruggere il loro matrimonio…ma scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Le nozze di Nicoletta e Riccardo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 agosto 2019

Nicoletta ha cambiato idea e ha deciso di perdonare Riccardo e di stargli vicino in questo difficile momento. Il Guarnieri ha rivelato di essere diventato dipendente da antidolorifici oppiacei, pur consapevole di scatenare il disprezzo della sua compagna. Le cose sembrano però tornate al loro posto e il giorno delle nozze è finalmente arrivato. Dopo aver pensanto di annullare le nozze, delusa dal comportamento del compagno, la Cattaneo ha seguito il consiglio di Marta ed è tornata sui suoi passi. La giovane futura sposa ha promesso al fidanzato di aiutarlo a uscire da questo preoccupante tunnel. Riccardo ha però un altro segreto ancora non rivelato. Ha passato la notte con Ludovica. La sua amica, da sempre innamorata di lui, gli lascia una lettera che lo turba profondamente. La Brancia di Montalto sta facendo di tutto per separare Nicoletta dal suo amore.

Ludovica rivela a Nicoletta di aver fatto l’amore con Riccardo

Riccardo sta ultimando la sua preparazione prima di fare il suo ingresso in chiesa. Umberto gli regala i gemelli che lui stesso indossava il giorno delle nozze con sua madre Margherita e i due sembrano aver ritrovato la sintonia perduta negli anni. Gli sposi sono pronti e Nicoletta arriva nel suo bel abito da sposa, confezionata da Agnese. Ma prima che la ragazza possa raggiungere il suo futuro sposo, Ludovica le si avvicina e le sussurra qualcosa all'orecchio: la notte in cui Riccardo è scomparso, lei e il Guarnieri hanno fatto l’amore! Intanto Salvatore decide di lasciare Milano, in preda ai sensi di colpa per aver baciato Elena. L’Amato prova dei sentimenti sinceri per la Montemurro ma lei è la fidanzata di suo fratello Antonio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1