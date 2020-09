Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 settembre 2020: Umberto in pena per Adelaide. Dov'è la Contessa?

Anticipazioni TV

Tornano le Puntate Inedite de Il Paradiso delle Signore. Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata dell'8 settembre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Umberto è molto preoccupato per Adelaide di cui si sono perse le tracce.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell' 8 settembre 2020, in onda su Rai1 alle 15.40. Nelle Trame dell'Episodio, Luciano cerca di restituire a Clelia i soldi per l'operazione di Federico. La capo commessa si sente però in colpa per averlo ingannato e comincia a tradire un certo nervosismo. Intanto Umberto è in pena per Adelaide e condivide la sua angoscia con Marta e Vittorio. Laura dà invece preziosi consigli a Salvatore per sfruttare al meglio il passaggio del corteo del Primo Maggio davanti al suo bar mentre Marcello approfitta della freddezza che Federico dimostra nei confronti di Roberta, per avvicinarsi sempre di più alla Pellegrino.

Clelia fatica a nascondere la verità a Luciano in questa puntata de Il Paradiso delle Signore dell'8 settembre 2020

È tempo di riapertura per il Paradiso delle Signore. Angela, Roberta e Gabriella si accingono ad andare a lavoro cariche dei loro pensieri. Anche per Clelia non è una giornata facile. La capo commessa è infatti molto in ansia per la bugia che – in accordo con Silvia – ha detto a Luciano. La Calligaris ha finto di prestare lei al Cattaneo, i soldi per l'operazione di Federico e il ragioniere sta – a fatica – cercando di restituirglieli. In realtà in denaro proviene dalle tasche del Guarnieri ma per evitare che Luciano lo rifiutasse, le due donne hanno dovuto raccontare una diversa storia all'uomo che entrambe amano. Clelia però comincia a non riuscire più a mantenere questo terribile segreto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto in pena per Adelaide

Da quando Adelaide è partita per il viaggio di nozze, di lei non si hanno notizie. Una cosa molto strana visto l'attaccamento della Contessa ai suoi nipoti. Umberto è certo che le sia capitato qualcosa e che ci sia lo zampino di Ravasi, di cui non si è mai fidato. Il Guarnieri esterna la sua preoccupazione a Marta e Vittorio, che cercano di rassicurarlo. Ma farà bene Umberto a preoccuparsi così tanto? Intanto al Paradiso tutto è pronto per la vendita di beneficenza organizzata dal Conti, in occasione del Primo Maggio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello alla riscossa

Salvatore vuole distrarsi dal pensiero di Gabriella mentre Agnese è distrutta dai sensi di colpa per quello che ha fatto. Laura sembra fare proprio al caso dell'Amato. La ragazza sta stringendo con lui una forte amicizia e gli dà un prezioso consiglio per sfruttare al meglio il passaggio del corteo davanti al suo bar e farsi così grande pubblicità. Intanto Federico non riesce a perdonare Roberta, nonostante Luciano cerchi di fargli riaprire il cuore alla dolce Venere. Ad approfittare di questa situazione sarà Marcello. Il Barbieri tenterà in ogni modo di corteggiare la Pellegrino e di riuscire – ora che il Cattaneo è tornato a camminare – a conquistarla una volta per tutte.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.