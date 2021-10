Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 ottobre 2021: Giuseppe nei guai. Petra, la sua amante, vuole risposte!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 l'8 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Giuseppe riceve notizie da Petra, la sua amante. L'Amato è nei guai!

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'8 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio corre in soccorso di Anna e le propone di tornare a lavorare al Paradiso come aiuto contabile di Beatrice. La Imbriani non è per nulla contenta. Teme infatti di soffrire per i ricordi che potrebbero riaffiorare nella sua mente. Il Conti è però deciso a riaverla con sé e a risolvere tutti i suoi problemi. Per questo decide di affrontare faccia a faccia Massimo e di rimetterlo al suo posto. Giuseppe riceve nuove notizie da Petra, la sua amante e madre del suo figlio segreto. Per l'Amato si mette molto male! Flora intanto si trasferisce stabilmente a Villa Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio offre un lavoro ad Anna

Anna è in pericolo! Massimo Riva è tornato a tormentarla e ha scoperto che lavora al Circolo. Roberto e Vittorio – ormai a conoscenza che la sua amica è tornata a Milano – stanno facendo di tutto per aiutarla. I due sanno quanto il suo ex possa essere pericoloso e devono proteggerla a ogni costo. Il Conti decide quindi di proporle di lasciare il suo lavoro e di tornare a Il Paradiso delle Signore come aiuto contabile di Beatrice. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Anna non ne sarà entusiasta. Teme infatti di soffrire per i ricordi che scaturiranno tornando nel grande magazzino. Vittorio sembra però deciso ad averla là con sé e per mettere le cose ancora più in chiaro, deciderà di affrontare Massimo, faccia a faccia.

Giuseppe nei guai. Petra, la sua amante, vuole risposte ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 ottobre 2021

Giuseppe ha un figlio segreto! L'Amato è tornato a Milano con un grosso segreto e nessuno della sua famiglia è al corrente della sua vita parallela in Germania. Il magazziniere ha creduto di poterla fare franca e in effetti sino a ora, non ha avuto alcun problema. Ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Petra, la sua amante e madre del suo ultimogenito, si farà di nuovo viva. La donna vuole risposte e non intende tacere ancora per molto. Per il marito di Agnese le cose si mettono molto ma molto male e la verità rischia di venire violentemente a galla!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora si trasferisce a Villa Guarnieri

Adelaide indaga su Flora. La Di Sant'Erasmo è certa che la Gentile Ravasi nasconda un segreto e intende scoprire quale sia il contenuto della lettera che Achille ha lasciato alla figlia. Per farlo, deve tenere d'occhio la ragazza. Le ha così imposto di trasferirsi a Villa Guarnieri e Flora ha accettato. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la giovane prenderà possesso delle sue stanze con grande disappunto di Umberto, spaventato che la sua presenza possa creare problemi sia a lui che, soprattutto, a sua cognata.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 4 all'8 ottobre 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.