Umberto è in bancarotta ed è costretto a vendere le sue quote del Paradiso. Nicoletta intanto è in crisi. La ragazza non sa scegliere tra Riccardo e Cesare.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani - venerdì 8 maggio 2020 - Vittorio ha una sorpresa per le Veneri, dopo la terribile notte passata a salvare Il Paradiso, dopo la rapina. Umberto informa Marta e suo genero, di aver intenzione di vendere le sue quote del Paradiso, per pagare i suoi debiti mentre Nicoletta non sa decidere tra Cesare e Riccardo. La ragazza è infatti ancora innamorata del Guarnieri ma ha deciso di sposare il Diamante e ora si sente in trappola. Ma scopriamo insieme nel dettaglio, le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Il Paradiso è in vendita in questa puntata de Il Paradiso delle Signore dell'8 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore rischia di chiudere. Purtroppo la rapina che il grande magazzino ha subito ha messo nei guai la sua riapertura. Dopo una notte molto impegnativa, in cui tutti i dipendenti hanno collaborato - persino le giovani Veneri - Vittorio può tirare un sospiro di sollievo. Felice di aver recuperato buona parte del campionario, il Conti vuole festeggiare insieme alle sue collaboratrici, che meritano un premio. Ma un'altra ombra sta per calare sul Paradiso. Umberto ha infatti intenzione di vendere le sue quote, per pagare i suoi debiti. Il Guarnieri è in bancarotta e non ha più alcuna chance di salvare la sua banca, se non tagliando alcune delle sue maggiori spese. Informerà dunque Marta e suo genero della sua intenzione, incurante che Riccardo - sentito delle sue intenzioni - è pronto ad approfittare delle debolezze di suo padre per dargli uno schiaffo morale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Nicoletta in crisi, Riccardo o Cesare?

Mentre Rocco si riprende dallo spavento ma soprattutto dal terribile Ugo Tagliabue, al grande magazzino fa la sua comparsa Armando. L'uomo - nuovo capo magazziniere - si mostra immediatamente molto accomodante nei confronti dell'Amato e anzi lega subito con lui. Sembra però non riuscire a trovar un'intesa con Agnese, che lo guarda in cagnesco. Intanto Nicoletta riflette sulle parole di sua madre. Silvia l'ha profondamente scossa, sgridandola per il suo fare ambiguo con Riccardo. La ragazza prova ancora dei forti sentimenti per il suo ex compagno ma vuole bene anche a Cesare. La situazione sta diventando sempre più complicata. Cesare o Riccardo? Questo è il vero dilemma.

