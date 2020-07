Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 luglio 2020: Roberta in crisi. Federico o Marcello?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda l'8 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio Roberta è in crisi dopo il bacio con Marcello.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio di mercoledì 8 luglio 2020. Nella trama della puntata in onda su Rai1 alle 15.40, Roberta è turbata dal bacio con Marcello e dopo aver ricevuto una lettera da Federico, confida a Gabriella di non essere più sicura del suo fidanzamento. Clelia e Luciano, dopo Natale, riprendono a lavorare insieme fingendo che il loro amore sia una cosa passata mentre Vittorio e Riccardo ricevono l'invito dall'avvocato Achille Ravasi, per organizzare l'Expo Italia '61.

Roberta combattuta tra Federico e Marcello in questa puntata dell'8 luglio 2020

Natale è appena passato e le Veneri tornano a lavoro. Roberta trova una lettera di Federico e ora è molto confusa; l'aria di festa infatti ha sciolto ogni timore e Marcello si è fatto avanti. Il Barbieri l'ha baciata e ora la ragazza non è più sicura dei suoi sentimenti per il Cattaneo. Solo Gabriella può capire il suo stato d'animo ed è l'unica con cui la bella commessa può confidarsi. Non è certo una situazione facile da gestire per la Pellegrino, che ha paura di tradire l'amore che Federico - ancora lontano da casa per il servizio militare - nutre per lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tutto finito tra Luciano e Clelia?

Al Paradiso intanto Clelia stava per dire addio al Paradiso ma grazie a Marta ha deciso di non ripartire per Roma. La capo commessa, dopo Natale, ha ripreso a lavorare insieme a Luciano e i due cercando di forzarsi a credere che quello successo tra loro, sia ormai un lontano ricordo. Ma sarà davvero così? Silvia non ha davvero più nulla da temere oppure il feeling tra il Cattaneo e la Calligaris è solo sopito e presto uscirà più forte di prima?

Il Paradiso Anticipazioni: Vittorio e Riccardo organizzano l'Expo, Italia '61

Le Veneri sono eccitate per Capodanno e si organizzano per passare la serata dell'ultimo dell'anno insieme. Vittorio e Riccardo invece accettano l'invito dell'avvocato Achille Ravasi, una vecchia conoscenza di Adelaide, per parlare di Italia '61, il grande Expo che si terrà a Torino, per celebrare il centenario dell'Unità d'Italia. Il Paradiso delle Signore non può certo sfigurare e tutta la squadra dovrà lavorare alacremente per portare in Piemonte la classe del più lussuoso grande magazzino milanese.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 luglio 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.