Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 giugno 2020, in replica: Una lettera svela il lato oscuro di Riccardo

Anticipazioni TV

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore Riassunto Puntata di Domani in onda su Rai1. Ecco Cosa Succede, Trame della Soap nell'Episodio di lunedì 8 giugno 2020.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani - lunedì 8 giugno 2020 - ci rivelano che Rocco e Salvatore saranno gelosi di Agnese e Armando. I due cugini non vedono infatti di buon occhio il rapporto tra il capo magazziniere e la signora Amato. Angela intanto trova una lettera disperata scritta da Riccardo per Nicoletta. Vittorio intanto annuncerà a tutti che ha intenzione di proiettare al Paradiso il Carosello per la promozione della nuova collezione di Gabriella. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Folle gelosia al Paradiso nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell'8 giugno 2020

Marta e Vittorio saranno presto genitori. I coniugi sono corsi a rivelare la bella notizia a tutti i loro cari; prima a Umberto e Adelaide e poi a tutto lo staff del Paradiso. La coppia è felicissima e la mattina dopo si sveglia con il sorriso sulle labbra. Li aspetta un bellissimo anno! A casa Amato, il risveglio è un po' più “turbolento”. Agnese racconta a Salvatore e Rocco che alla cena dai Cattaneo – avvenuta la sera prima – c'era anche Armando. I due ragazzi, intuendo un certo interesse da parte della donna verso il capo magazziniere, la tempestano di domande e non nascondo di provare una "folle" gelosia. L'argomento viene ripreso anche in Caffetteria, dove Marcello si diverte a vedere il divertente siparietto dei due cugini Amato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Angela trova una lettera disperata di Riccardo

Riccardo ha deciso di trasferirsi in Liguria per qualche tempo. Solo così potrà esorcizzare il dolore per la perdita di Nicoletta. Il ragazzo non sa però che del suo viaggio, ne approfitterà Ludovica. La Brancia è pronta a riconquistare il suo cuore, sfruttando l'assenza della Cattaneo. Al Circolo intanto, Angela ripensa ancora alla nottata passata a evitare che il Guarnieri si mettesse nei guai. Riccardo stremato dal dolore, ha passato una notte sin troppo alcolica, trattando in malo modo la povera barista. La Barbieri è preoccupata per il ragazzo e la sua ansia aumenta nel momento in cui trova una lettera disperata che il giovane, in un momento di un totale sconforto, ha scritto dopo la mancata fuga con Nicoletta. La ragazza non sa che fare: restituirla al giovane Guarnieri o tenerla nascosta?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: È in arrivo il Carosello

Dopo l'annuncio della gravidanza di Marta, Vittorio ha un altra bella notizia da dare allo staff de Il Paradiso delle Signore. Il Conti ha infatti deciso di organizzare una serata nel grande magazzino, per proiettare il Carosello con la nuova collezione, con gli abiti disegnati da Gabriella. Tutti sono entusiasti dell'idea e sono curiosi di vedere il risultato dei loro "sforzi" artistici.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.