Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 gennaio 2021: Vittorio sorprende Beatrice con una Proposta!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore dell’8 gennaio 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Beatrice accetterà il posto da segretaria di Luciano Cattaneo, offerto da Vittorio.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell’8 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Salvatore è determinato a scoprire se la madre Agnese è implicata nella vicenda della lettera mai spedita a Gabriella, mentre a Beatrice viene offerta l’occasione di diventare la nuova segretaria di Luciano. Nel frattempo, Adelaide è preoccupata per Achille Ravasi soprattutto dopo che Umberto è stato coinvolto dal Bergamini in un affare immobiliare sospetto. Il Guarnieri è pronto a fare il doppio gioco proprio quando per Carletto e Serena è tempo di separarsi.

Salvatore tende una trappola ad Agnese nella Puntata del Paradiso dell’8 gennaio 2021

Salvatore è certo che dietro il mancato invio della lettera, scritta per Gabriella prima che quest’ultima si invaghisse di Cosimo, ci sia lo zampino della madre Agnese. Per essere certo della sua teoria, l’Amato posiziona la missiva in casa in modo che Agnese la trovi dopo essere tornata dal soggiorno in Sicilia. Mentre Salvatore spera di scorgere nel volto della madre il segno della sua colpevolezza, Gabriella è sempre più insistente e vuole sapere se il suo ex si presenterà o meno durante il suo matrimonio con Cosimo. Le indagini dell’Amato porteranno alla verità e gli permetteranno di fermare le nozze della donna che ancora ama?

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: il nuovo lavoro di Beatrice

Beatrice è ancora molto presa da Vittorio e non riesce a stargli lontano, nonostante sia consapevole che la moglie Marta potrebbe presto tornare da New York e riprendere il posto che le spetta accanto al marito. Dopo aver conseguito il diploma di ragioneria, grazie alla scuola serale, Beatrice è intenzionata a trovare un nuovo lavoro per essere economicamente indipendente. L’occasione, tuttavia, le viene offerta proprio da Vittorio che propone alla cognata di diventare la nuova segretaria di Luciano Cattaneo al Paradiso. È probabile che Beatrice accetti la proposta, soprattutto alla luce dell’amicizia con Clelia che di certo la vorrà vicino a sé nel grande magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto rischia grosso

Umberto ha intuito il raggiro di Bergamini senior e vuole approfittare dell’affare immobiliare per stanare Achille Ravasi. Adelaide è ancora molto preoccupata per la situazione che si è lasciata alle spalle, dopo essere tornata dall’America, e teme che il ragioniere possa cercare vendetta. Mentre Umberto sembra essere piuttosto sicuro di sé e del suo piano, Carletto e Serena sono costretti a separarsi ma, prima di dirsi addio, si scambiano un regalo davanti alle rispettive madri molto commosse per questo dolce gesto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.