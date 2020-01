Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 gennaio 2020: Federico, in un sogno angoscioso, rivive la caduta!

Anticipazioni TV

Roberta è sconvolta, Luciano e Silvia faticano a tenergli nascosta la verità, intanto il povero Federico è angosciato da un incubo in cui rivive il tragico incidente.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 8 gennaio 2020 vedremo Roberta alle prese con la difficile condizione di Federico, intanto il ragazzo continua rivivere come un incubo la rovinosa caduta che l'ha inchiodato su una sedia a rotelle. Nel frattempo Flavia lancia un ultimatum ad Umberto, mentre Ravasi continua a insinuare il sospetto in Adelaide. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni riguardo alla trama dell'episodio in onda domani su Rai 1 a partire dalle 15.40.

Silvia e Luciano tengono Federico all'oscuro della sua condizione, nelle puntata de Il Paradiso delle Signore dell'8 gennaio 2020

Roberta racconta ad Angela e a Gabriella la tremenda sensazione che ha provato nel rivedere Federico su una sedia a rotelle, la giovane è dilaniata dal senso di colpa: mentre il poverino era vittima del drammatico incidente, lei meditava di lasciarlo per Marcello, il ragazzo che le ha rapito il cuore allontanandola dal Cattaneo. Nel frattempo Silvia e Luciano, decidono di non rivelare la cruda realtà al giovane figlio e speranzosi di riuscire a cambiare le cose tengono Federico all'oscuro dell'attuale impietosa diagnosi: paralisi a vita. Vittorio viene a sapere da Luciano la verità su Federico, che intanto, in un sogno angoscioso, rivive il momento della caduta che gli ha provocato la frattura della vertebra.

Il Paradiso delle Signore: Mentre cresce la gelosia di Adelaide, Salvatore e Rocco indagano sulla scomparsa di Giuseppe

Flavia mette Umberto alle strette, promettendogli il suo patrimonio solo se la loro relazione diventerà ufficiale; Achille Ravasi nota uno sfioro di mano fra i due e inizia a insinuare dubbi in Adelaide in cui si anima una terribile gelosia. Salvatore e Rocco chiedono aiuto ad Armando affinché si attivi per avere informazioni su Giuseppe Amato, che sembra sparito nel nulla.

