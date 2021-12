Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 dicembre 2021: Il paradiso va a fuoco! E' stata Agnese...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'8 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, una distrazione rischia di essere fatale. Il Paradiso va a fuoco!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'8 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, tra Stefania e Marco continuano i problemi. I due non riescono proprio a collaborare e se il Di Sant'Erasmo non smette di corteggiare Gemma, la Colombo è determinata a ostacolarlo in ogni modo. Ora poi che ha ricevuto da Veronica il compito di tenere d'occhio la sorellastra, la Venere affila i coltelli contro il contessino. Agnese è molto sotto pressione. Salvo non accenna a volerla perdonare e l'operazione di Tina è ormai imminente. A causa della crescente angoscia, la sarta dimentica il ferro da stiro acceso in Atelier e purtroppo scoppia un incendio che potrebbe distruggere il Paradiso. Dora intanto torna alla carica con Nino. L'allestimento dell'albero di Natale sembra essere l'occasione giusta per la bella commessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania tiene d'occhio Marco

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che tra Marco e Stefania ci saranno scintille. I due ragazzi devono collaborare alla redazione de Il Paradiso Market ma la Colombo non ha alcuna stima del suo nuovo collega. La figlia di Gloria ed Ezio si dimostrerà più che mai motivata a tenere d'occhio il contessino e a ostacolarlo qualora qualcosa non vada per il verso giusto. E quando Veronica le chiederà di vegliare su Gemma, Stefania prenderà sul serio questo nuovo compito, tanto da osservare Marco in ogni suo passo nel suo fitto corteggiamento nei confronti della sua sorellastra.

Agnese mette a fuoco il Paradiso ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 dicembre 2021

Al Paradiso comincia a sentirsi l'aria delle Feste Natalizie ma gli Amato non riescono proprio a godersela. Salvatore è andato via di casa, furioso con Agnese per la sua relazione con Armando. Il ragazzo non intende perdonarla per questo grave tradimento a la buona Amato è distrutta. A peggiorare la situazione e a creare ancora più tensione nel suo cuore, ci si mette l'operazione di Tina sempre più vicina. In questo clima di preoccupazione, la sarta finirà per combinare un grave e pericoloso guaio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che lascerà il ferro da stiro acceso in Atelier e questo provocherà un incendio nel grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dora torna all'attacco con Nino

Mentre Agnese si lascerà andare a un momento di distrazione – potenzialmente fatale per lei e per il Paradiso – Dora tornerà all'attacco con Nino. Il ragazzo darà una mano all'allestimento del grande albero di Natale che svetterà al centro del grande foyer del Paradiso. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la bella Venere penserà che questa possa essere l'occasione giusta per riprendere le conversazioni con l'affascinante ragazzo, da cui si era dovuta allontanare. Nino è infatti un seminarista e questa verità aveva sconvolto la poverina, costretta a un rapido dietrofront. Ma che ora sia la volta buona per lei e per i suoi sogni d'amore?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.